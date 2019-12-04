Железнодорожного начальника осудили за взятки от подчиненных

В Омске завершился суд над начальником пункта технического обслуживания грузовых вагонов станции Входная. Как рассказали в Западно-Сибирском управлении следственного управления на транспорте СКР, железнодорожник обвинялся в коррупции. По версии следствия, обвиняемый требовал деньги от подчиненных, а в случае отказа платить, обещал создать невыносимые условия для их работы. Ремонтник вагонов вынужден был передать ему 15 тыс. руб., еще 26 подчиненных заплатили от 1 до 2 тыс. руб. общая сумма взяток составили 44 тыс. руб. Уголовное дело слушалось в Кировском райсуде Омска, который приговорил железнодорожника к исправительным работам сроком на один год с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.

Илья Николаев