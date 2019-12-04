Цены на гречку снова пошли вверх

Оптовые цены на гречневую крупу в России снова пошли вверх. По данным на 29 ноября, стоимость тонны гречневой крупы составила 42,4 тыс. руб. с учетом НДС (+ 855 руб. к показателям прошлой недели), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные «ПроЗерно». До этого цены на гречку в течение нескольких недель снижались. В октябре, по данным «ПроЗерно», средняя цена на гречневую крупу составила 39 391 руб. за тонну, в ноябре 2018 года — 19 553 руб.

На прошлой неделе УФАС Алтайского края (в регионе производится до 50% от общероссийского объема производства гречихи) сообщал, что по итогам проверки, организованной по факту роста оптовых цен на гречку нарушений законодательства не обнаружено. В управлении считают, что рост цен на гречку связан с объективными причинами и объясняется перепроизводством у сельхозпроизводителей: в 2014—2018 годах цены на гречиху были низкими при параллельном росте стоимости минеральных удобрений, ГСМ и пр.

Как сообщал Алтайкрайстат по итогам девяти месяцев 2019 года, средние отпускные цены на гречку в Алтайском крае выросли на 79% (до 15,7 тыс. руб. за тонну) к аналогичному периоду прошлого года.

Оксана Павлова