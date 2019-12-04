РБК: Греф предложил выдавать электронную подпись в крупнейших банках

Глава Сбербанка Герман Греф направил вице-премьеру Максиму Акимову предложение о предоставлении права на выдачу усиленных квалифицированных электронных подписей (КЭП) юридическим лицам через крупнейшие банки, сообщает РБК. Наделять кредитные организации таким правом должна будет Федеральная налоговая служба (ФНС). Под предложенные господином Грефом критерии могут попасть лишь Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк. Остальные не проходят по размеру чистых активов и/или по числу регионов присутствия, сообщает издание.

Сейчас выдавать КЭП могут аккредитованные Минкомсвязью удостоверяющие центры, среди которых есть банки (Сбербанк, ВТБ, Тинькофф-банк и т. д.), страховые компании, биржи, брокеры и «Почта России», а также частные ИТ-компании. Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, согласно которому правом выдавать электронные подписи юридическим лицам будет обладать только ФНС. Физическим лицам КЭП продолжат выдавать уполномоченные центры.

Подробнее о рассмотрении законопроекта в Госдуме читайте в материале «Депутаты не собрали электронные подписи».