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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ   |  купить фото

СКР и прокуратура начали проверку после взрыва газа в Белгороде

Управление СКР по Белгородской области начало доследственную проверку после взрыва газа в четырехэтажном доме на улице Шаландина в поселке Яковлево в пригороде Белгорода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Следователи приступят к осмотру места происшествия после того, как спасатели разберут завалы. Прокуратура также начала проверку после инцидента, сообщила «РИА Новости» старший помощник прокурора области Ольга Моисейкина.

В завалах после взрыва газа было найдено тело погибшего. По данным местных СМИ, это Сергей Севрюков 1983 года рождения. Также при взрыве пострадали пять других жильцов.

Как сообщили в главке МЧС по региону, сообщение о хлопке газа поступило на телефон диспетчерской службы в 20.05. По данным ТАСС, причиной происшествия могла стать неисправность газового котла в одной из квартир. Судя по видеозаписям очевидцев, обрушение произошло в два этапа: сначала рухнули три нижних этажа, следом обрушился четвертый.

Сейчас власти региона выделяют 23 проживавшим в доме на текущие расходы по 30 тыс. руб. Вопрос о компенсации будет решаться в течение сегодняшнего дня.

Сергей Калашников


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