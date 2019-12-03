Из-за взрыва газа обрушилась стена многоквартирного дома под Белгородом

Хлопок бытового газа разрушил стену четырехэтажного дома на улице Шаландина в поселке Яковлево Белгородской области. В результате произошло обрушение всех четырех этажей. По предварительным данным, пострадало пять человек, погибших нет. Сейчас на месте ЧП работают спасатели, идет разбор завалов. В Яковлево прибыл губернатор Белгородской области Евгений Савченко, он координирует работу оперативного штаба.

В Белгородской области в четырёхэтажном жилом доме произошёл взрыв газа. У здания обрушилась стена, под завалами могут быть люди.



На данный момент известно о пяти пострадавших.



Причиной взрыва называют неисправность газового котла в одной из квартир. На месте работают спасатели pic.twitter.com/7OFEAfTjZy — Лентач (@the_lentach) December 3, 2019

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, сообщение о хлопке газа поступило на телефон диспетчерской службы в 20.05. По данным ТАСС, причиной происшествия могла стать неисправность газового котла в одной из квартир. Судя по видеозаписям очевидцев, обрушение произошло в два этапа: сначала рухнули три нижних этажа, следом обрушился четвертый.

Андрей Прах