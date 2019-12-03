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Помогаем помогать

Помогаем помогать

Из-за взрыва газа обрушилась стена многоквартирного дома под Белгородом

Хлопок бытового газа разрушил стену четырехэтажного дома на улице Шаландина в поселке Яковлево Белгородской области. В результате произошло обрушение всех четырех этажей. По предварительным данным, пострадало пять человек, погибших нет. Сейчас на месте ЧП работают спасатели, идет разбор завалов. В Яковлево прибыл губернатор Белгородской области Евгений Савченко, он координирует работу оперативного штаба.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, сообщение о хлопке газа поступило на телефон диспетчерской службы в 20.05. По данным ТАСС, причиной происшествия могла стать неисправность газового котла в одной из квартир. Судя по видеозаписям очевидцев, обрушение произошло в два этапа: сначала рухнули три нижних этажа, следом обрушился четвертый.

Андрей Прах


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