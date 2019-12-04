Тело погибшего нашли под завалами жилого дома в Белгороде

В завалах после взрыва газа в четырехэтажном доме на улице Шаландина в поселке Яковлево в пригороде Белгорода найдено тело погибшего, сообщает ТАСС. По данным местных СМИ, это Сергей Севрюков 1983 года рождения. Также при взрыве пострадали пять других жильцов.

Как сообщили в главке МЧС по региону, сообщение о хлопке газа поступило на телефон диспетчерской службы в 20.05. По данным ТАСС, причиной происшествия могла стать неисправность газового котла в одной из квартир. Судя по видеозаписям очевидцев, обрушение произошло в два этапа: сначала рухнули три нижних этажа, следом обрушился четвертый.

Сейчас на месте ЧП работают спасатели, продолжается разбор завалов. В Яковлево прибыл губернатор Белгородской области Евгений Савченко, он координирует работу оперативного штаба.

Господин Савченко уже сообщил, что на месте разрушенного дома придется строить новый, окончательное решение будет принято экспертами, передает «Интерфакс». Сейчас власти региона выделяют 23 проживавшим в доме на текущие расходы по 30 тыс. руб. Вопрос о компенсациях будет решаться в течение сегодняшнего дня.

Сергей Калашников