Назад в будущее Политологи считают, что следующие выборы в Госдуму могут пройти по сценарию 2003 года

Эксперты ИСЭПИ спрогнозировали процент, которые партии смогут набрать по спискам в Госдуму, на основании результатов выборов последних двух лет. По их мнению, «Единая Россия» чуть ухудшит свои результаты по сравнению с 2016 годом, а вот КПРФ может улучшить. Также политологи говорят о возможности «непродуктивного голосования», когда за малые партии будет отдано большое количество голосов, но ни одна из них не пройдет в Госдуму.

Институт социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) подготовил доклад «Долгая дорога в Думу», в котором проанализировал российскую партийную систему и спрогнозировал возможные результаты партий на думских выборах в 2021 году. Эксперты проанализировали результаты региональных и муниципальных выборов по партийным спискам (включая выборы в советы депутатов сельских поселений) в 2018 и 2019 годах. Эксперты ИСЭПИ вычислили для каждой из партий «уникальный процент» избирателей — это результат деления числа голосовавших за каждую из партий, на явку избирателей в тех регионах, где партия участвовала в выборах. Эксперты исключили «задвоенные голоса» — ситуации, когда за список той или иной партии избиратели голосовали в одном регионе, но на выборах разных уровней. Эксперты взяли для анализа результаты выборов последних двух лет, потому что они прошли уже после пенсионной и ряда других непопулярных реформ, в условиях уже изменившихся рейтингов партии власти.

По расчетам ИСЭПИ, «уникальный процент» ЕР равен 51,42% (54,2% на выборах 2016 года), КПРФ — 18,02% (13,34% в 2016 году), ЛДПР — 12,53% (13,14% в 2016 году), «Справедливая Россия» — 7,68% (6,22% в 2016 году).

Эксперты считают, что все эти значения должны корректироваться, поскольку результаты партий на федеральных и региональных выборах отличаются. «Единая Россия» на федеральных выборах получает меньше голосов, чем на региональных, ЛДПР — чуть больше, у КПРФ результаты отличаются незначительно. Эксперты считают, что если бы федеральные выборы проводились сейчас, то результат «Единой России» был бы примерно на 7% ниже, чем на региональных, то есть, оказался бы в интервале 42-45%. В парламент так же прошли бы КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия. При этом, ЛДПР могла бы улучшить свой результат на несколько процентов, КПРФ сохранила бы имеющийся процент голосов, а «Справедливая Россия» оказалась бы на грани прохождения 5%-ого барьера.

Другие партии, по расчетам исследователей, не набирают 5%, необходимых для получения мандатов по списку. Однако «уникальный процент» некоторых из них близок к этому барьеру.

Так, «Коммунисты России» набирают 4,35%, «Партия пенсионеров» — 4,01%, «Патриоты России» — 3,92%, КПСС — 3,85%, «Яблоко» — 2,93%, «Зеленые» — 2,82%, «Гражданская платформа» — 2,75%, «Родина» — 2,18%, «Партия Роста» — 2,08%. Эксперты отмечают риск «непродуктивного голосования», когда весомая часть избирателей проголосует за малые партии, которые не преодолеют 5% барьер. Эти голоса будут перераспределены между партиями, прошедшими в Госдуму.

По мнению политологов, выборы 2021 года будут похожи на ситуацию 2003 года. Тогда, за прошедшие в Госдуму партсписки свои голоса отдали 70,6% проголосовавших. Но тогда это было частично компенсирована победами кандидатов малых партий и блоков в одномандатных округах, в том числе за счет «освобожденных округов», где «Единая Россия» не выдвигала конкурентов сильным кандидатам малых партий. Эксперты ИСЭПИ предлагают вернуть эти практики, а также восстановить возможность создания депутатских групп малой численности из одномандатников. Отметим, что, по словам источников “Ъ”, близких к администрации президента, идея блоков ранее уже обсуждалась в Кремле, но решение было отложено до выборов 2020 года.

Эксперты ИСЭПИ заключают, что электоральный результат «Единой России» на выборах 2021 года будет напрямую коррелировать с результатами региональных и местных выборов 2020 года, но для этого важно, чтобы в 2020 году сохранилась достаточно широкая география муниципальных кампаний по смешанной избирательной системе.

Глава ИСЭПИ Дмитрий Бадовский заявил “Ъ”, что, по его мнению, явка в 2021 году будет достаточно высокой, и это может обеспечить преодоление 5% барьера еще для одной-двух партий помимо большой тройки.

«Для корректности прогноза необходимо сравнить результаты голосования и явку по тем же регионам, по которым собирались данные для исследования, за 2016 год,— считает политолог Александр Кынев.— В 2019 году, например, голосовали Татарстан, КЧР, Кабардино-Балкария и Тыва, где традиционно аномально высокая явка. В протестных регионах на региональных выборах, как правило, явка более низкая, чем на федеральных, и это искажает общую картину». Также, по его словам, в протестных регионах высокий процент набирают оппозиционные партии, а в консервативных регионах «Единая Россия» получает значительную поддержку избирателей: «На мой взгляд, это может свидетельствовать об ослаблении позиций партии власти».

Андрей Винокуров, Елена Рожкова