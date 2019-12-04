Под завалами дома в Белгородской области найден погибший

Под завалами дома в поселке Яковлево Белгородской области, где произошел взрыв газа, найден погибший мужчина, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталью Гончаренко. Ранее сообщалось, что из-за обрушения пострадали шесть человек: четверо пострадавших госпитализированы в Яковлевскую ЦРБ и двое — в ожоговый центр.

«Разбор разрушений продолжится и ночью, спасательные работы завершены»,— сказала госпожа Гончаренко.

Напомним, взрыв произошел 3 декабря в 20:05 мск в одной из квартир из-за неисправного газового котла. Судя по видеозаписям очевидцев, разрушение произошло в два этапа: сначала обрушились три нижних этажа, затем рухнул четвертый. Региональное управление СКР начало доследственную проверку. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко сообщил, что на месте разрушенного дома в поселке Яковлево придется строить новый дом. Власти региона решают вопрос о компенсации пострадавшим. Всего, по уточненным данным, в доме было зарегистрировано 23 человека, проживали — 32.