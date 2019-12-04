Население не готово к обвалу инфляции

Ноябрьский опрос «инФОМ» для Банка России по поводу инфляционных ожиданий населения интересен в первую очередь из-за особенностей момента. Именно в октябре-ноябре идущая во властных структурах дискуссия о прогнозе инфляции на следующий год достигла пика, несмотря на то что еще в сентябре уровень инфляции в 3% на 2020 год был зафиксирован в проекте закона о федеральном бюджете. Учитывая, что осенние ожидания значимого сокращения темпов роста цен в конце этого и начале следующего года совпали со снижением текущих показателей инфляции ниже таргета ЦБ в 4% годовых, ноябрьский соцопрос мог показать, отреагировали ли на эти события инфляционные ожидания.

Из обзора ЦБ следует, что этого скорее не произошло. На графиках «прямого» измерения оценок нынешней и будущей инфляции (см. график) показатели следуют за измеряемым Росстатом значением индекса потребительских цен (ИПЦ). Обнаружить следы дискуссии о ценах можно только в изменении консенсус-прогнозов аналитиков, которые как раз с осени 2019 года начали оценивать инфляцию 2020 года ниже уровня 4%. Впрочем, и обсуждение повышения НДС, имевшего отношение к росту инфляционных настроений, также слабо отразилось на ожиданиях — в отличие от цен на топливо, которые, как констатирует опрос, остаются для населения главным драйвером инфляционных ожиданий. «Краткосрочные оценки месячного роста цен в ноябре впервые с начала года опустились ниже уровня соответствующего месяца прошлого года»,— констатирует ЦБ, отмечая при этом, что «ни одна товарная группа не упоминалась в контексте роста цен значительно чаще, чем месяцем ранее».

Предполагаемая оценка населением причин будущего ухода инфляционной кривой к уровням ИПЦ 3% и ниже между тем достаточно сложна. С одной стороны, ЦБ отмечает, что «отношение респондентов к крупным покупкам максимально позитивное с начала 2015 года». Одновременно фиксируется увеличение числа ответов о росте фактически совершенных покупок и обнаруживаются просберегательные настроения, которые можно рассматривать как ожидание ухудшения экономической ситуации — вероятно, информация об ухудшении прогнозов мирового роста населением воспринимается четче, чем дискуссии об инфляции в российской власти.

Дмитрий Бутрин