Общественную палату может возглавить системный профессионал

Новым секретарем Общественной палаты (ОП) РФ может стать заместитель секретаря палаты юрист Лидия Михеева, подтвердили источники “Ъ” в ОП. Госпожа Михеева будет руководить палатой до июня следующего года, когда закончится срок полномочий ее текущего состава. Опрошенные “Ъ” эксперты считают, что госпожа Михеева зарекомендовала себя как юрист, хорошо знакомый в том числе и с такими сферами правоприменения, которые в обществе воспринимаются как значимые, однако ее приход на должность секретаря ОП едва ли сразу поспособствует росту «субъектности» палаты.

Как рассказали “Ъ” источники в ОП, основным кандидатом на должность секретаря палаты является Лидия Михеева. По их словам, рассматривалось еще четыре кандидатуры: космонавта Валентины Терешковой, члена президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию Елены Шмелевой, академика Лео Бокерии и первого замсекретаря ОП Вячеслава Бочарова, который сейчас фактически руководит палатой. До последнего времени основным кандидатом на эту должность считалась Елена Шмелева, но она отказалась участвовать в выборах. По словам источников “Ъ”, Вячеслав Бочаров также рассматривался как сильный кандидат, он уже временно исполнял обязанности секретаря палаты после ухода с этой должности Александра Бречалова в 2017 году.

«Однако в этот раз обсуждали других людей, потому что есть запрос на новые лица»,— заявил собеседник “Ъ” в палате.





Но ввести их в палату, по словам источников “Ъ”, оказалось непросто: чтобы сейчас выбрать секретарем кого-то нового и успеть провести внутри палаты все необходимые процедуры, нужно оперативно подписать указ президента о назначении новых членов ОП, который пока не подготовлен. При этом, по словам собеседника “Ъ”, Валерий Фадеев, покидая палату в связи с назначением главой президентского Совета по правам человека, назвал Лидию Михееву в качестве своего вероятного преемника.

Серьезным преимуществом Лидии Михеевой является ее высокая активность и юридический опыт, отмечает источник “Ъ”: «Вся законодательная работа в палате была на ней».

Лидия Михеева родилась в 1971 году, окончила юридический факультет Алтайского государственного университета, защитила кандидатскую и докторскую диссертации по правоведению. Госпожа Михеева является арбитром Международного коммерческого арбитража при Торгово-промышленной палате и арбитром Арбитражного центра при РСПП, возглавляет совет Исследовательского центра частного права при президенте РФ, входит в совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, а также в научно-консультативные советы при Верховном суде, Минюсте РФ и Федеральной нотариальной палате. Лидия Михеева входит в состав Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи и является разработчиком ряда законопроектов в области гражданского права.

Глава аналитической службы юридической фирмы «Инфралекс» Ольга Плешанова, знакомая с Лидией Михеевой, говорит, что знает ее как энергичного и эрудированного юриста. По ее мнению, продвижение госпожи Михеевой может объясняться повышенным вниманием в обществе к проблемам семейного права и имущественных отношений супругов — в этой сфере госпожа Михеева является одним из ведущих специалистов. Кроме того, госпожа Плешанова отмечает, что Лидия Михеева — по натуре дипломат и «опытный аппаратчик». Сопредседатель ассоциации юристов России, экс-депутат Госдумы Владимир Плигин сказал “Ъ”, что давно знает госпожу Михееву как «глубокого, системного и точного профессионала». По его словам, за все время совместной работы по развитию законодательства она демонстрировала исключительное «понимание духа права».

При этом замена секретаря едва ли скажется на увеличении веса ОП РФ в политической системе. Так, глава фонда «Петергбургская политика» Михаил Виноградов считает, «запроса со стороны власти на рост субъектности ОП не просматривается», и возможный приход госпожи Михеевой на должность секретаря палаты «выглядит скорее как консервация существующего положения, хотя и не ухудшает его». Дальнейшее развитие ситуации зависит, по мнению господина Виноградова, в том числе и от активности нового руководства ОП.

О том, что на должность секретаря ОП РФ может быть избрана Лидия Михеева, во вторник сообщил РБК. Выборы секретаря ОП состоятся 9 декабря на очередном заседании. Общественники должны избрать замену Валерию Фадееву, который в октябре был назначен главой президентского Совета по правам человека. Новый председатель палаты будет руководить ее деятельностью до июня 2020 года, когда должна состояться плановая ротация членов палаты, после чего будет избран новый глава организации.

Иван Тяжлов