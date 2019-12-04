Audi никак не соберется в Калининграде

Калининградский завод «Автотор» выпустил пилотную партию автомобилей Audi Q7, но пока не договорился с Volkswagen о полноценном запуске производства. Из-за ограниченных объемов продаж Audi на российском рынке вряд ли речь может идти о выпуске автомобилей в режиме сварки и окраски. Теоретически «Автотор» мог бы производить Audi в режиме отверточной сборки — у компании есть на это квота в рамках специнвестконтракта (СПИК). Но собеседники “Ъ” на рынке считают, что у Audi мало шансов попасть в эту квоту в конкурентной борьбе с корейскими марками. Таким образом, продолжение сборки Audi под вопросом, так как без участия в СПИК это вряд ли будет выгоднее импорта.

Калининградский автозавод «Автотор» выпустил пробную партию автомобилей Audi Q7, сказал журналистам председатель совета директоров «Автотор-Холдинга» Валерий Горбунов. Всего выпущено 250 автомобилей. Говоря о продолжении сотрудничества, господин Горбунов сообщил, что Volkswagen еще просчитывает риски: «Они понимают, что мы живем в условиях санкций. Мы показали, что мы можем, они приняли машины» (цитата по «РИА Новости»).

О том, что «Автотор» может начать крупноузловую сборку Audi, Drom.ru сообщал еще в конце 2018 года. В базе Росстандарта есть одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель Q7, где площадкой указан именно «Автотор-менеджмент». Срок его действия ограничен 31 июля 2019 года.

Калининградский завод последние годы вел отверточную сборку по большинству моделей и на особых условиях получал доступ к промсубсидиям (де-факто компенсациям утильсбора), от которых зависит рентабельность производства в РФ. Но чтобы иметь доступ к компенсациям сбора с 2020 года, «Автотор» подписал специнвестконтракт. Его параметры стали предметом спора именно из-за возможности выпускать автомобили в режиме отверточной сборки. В итоге, по словам основателя компании Владимира Щербакова, к 2028 году объем отверточной сборки не сможет превышать 35 тыс. автомобилей при планах по выпуску 280–300 тыс. машин со сваркой и окраской. В подписанный СПИК вошли марки BMW, Kia, Hyundai, Genesis и грузовики Ford.

Чтобы продолжить работу на «Автоторе», продукция Audi, вероятно, также должна войти в СПИК, чтобы получить доступ к компенсациям утильсбора.

Но источники “Ъ” на рынке сомневаются, что Audi могут допустить к квоте на отверточную сборку, склоняясь к тому, что ее получат корейские марки.

Необходимость внесения марки в СПИК могла затормозить переговоры по полноценному запуску производства, считают собеседники “Ъ”. Источники “Ъ” среди дилеров отмечают, что переговоры Volkswagen с «Автотором» продолжаются, и говорят о большой вероятности продолжения производства в Калининграде. Пилотная партия не отличается от импортных автомобилей по цене или качеству. Один из них говорит, что помимо Audi Q7 там могут начать собирать Q8.

Audi чувствует себя слабее конкурентов из немецкой тройки — Audi, Mercedes-Benz и BMW — на фоне более ограниченного модельного ряда и ценовой политики, говорит Сергей Удалов из «Автостата». Продажи Audi на российском рынке в январе—октябре упали на 1%, до 12,8 тыс. машин. За тот же период Mercedes-Benz нарастил продажи на 7%, до 33,4 тыс. машин, BMW — на 16%, до 33,9 тыс. автомобилей.

У Audi не очень идут продажи в розницу, и в то же время для них закрыты поставки госорганам, в которых может играть Mercedes-Benz.

Вероятнее всего, они ищут путь увеличения продаж без вложения больших инвестиций, считает эксперт. Он обращает внимание, что, если бы в планах была организация сварки и окраски Audi, это было бы логичнее делать на одном заводе с другими моделями Volkswagen — в Калуге. А организация крупноузловой сборки без компенсаций утильсбора сильно бьет по экономике проекта, заключает он. Глава РОАД Олег Мосеев добавляет, что делать сварку и окраску при существующем объеме продаж Audi нецелесообразно, но при организации отверточной сборки и доступе к промсубсидиям они смогут конкурировать с BMW и Mercedes-Benz.

Обновление. После публикации в Минпромторге сообщили “Ъ”, что продукция бренда Audi находится за периметром СПИК, подписанного с ГК «Автотор», и изменения параметров контракта с министерством не обсуждалось.

Ольга Никитина