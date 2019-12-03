В Петербурге снова эвакуируют суды

К вечеру во вторник, 3 декабря, в Петербурга снова началась массовая эвакуация судов. Информация о якобы размещенных в зданиях взрывных устройствах к 17:20 поступила относительно Выборгского, Петродворцового, Фрунзенского, Приморского, Невского и Куйбышевского районных судов. При этом биткоины уже не требуют. Просто пишут, что здания заминированы, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Напомним, что волна «заминирований» продолжается в Петербурге с прошлого четверга. Помимо городских судов похожие сообщения также приходили в Смольный, Заксобрание, городскую прокуратуру, Следственный комитет, школы и торговые центры. Ни в одном случае взрывных устройств в зданиях обнаружено не было.