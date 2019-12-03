22-е заседание по делу «Седьмой студии». Главное

Прокуратура ходатайствовала о рассмотрении на следующем заседании дисков с документацией, изъятой с компьютера бухгалтера «Седьмой студии» Ларисы Войкиной, и ее повторного допроса. Защита выступила против.
Свидетелем на заседании выступила актриса Виктория Исакова — она работала в проекте «Платформа». Свидетель рассказала, что система оплаты гонораров наличными была «абсолютно обычной системой» в то время.
Вторым свидетелем выступила главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова. Она сообщила, что посещала многие мероприятия «Платформы» и следила за ее деятельностью, а также дала всем подсудимым положительные характеристики.
Третий выступивший свидетель — Наталья Пивоварова, доцент кафедры истории театра России в ГИТИСе. Она высоко оценила значимость деятельности «Платформы» для российского театра и искусства в целом.
Четвертый свидетель — Майя Цзо, в проекте «Платформа» она была исполнительным продюсером. Она описала схему работы со сметами и сообщила, что зачастую работа по безналичной схеме оказывалась более дорогой, чем работа с наличными.
Последней из свидетелей выступила Дарья Коваль, работавшая в проекте «Платформа» продюсером в направлении «Танец». Она рассказала, кто работал в «Седьмой студии», как взаимодействовали структуры внутри проекта между собой, а также назвала приблизительную стоимость отдельных мероприятий, проведенных «Платформой».