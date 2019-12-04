S7 откроет шесть новых маршрутов из Новосибирска в начале 2020 года

Авиакомпания S7 Airlines откроет прямые регулярные рейсы между Новосибирском и шестью городами России в первых числах следующего года. Они будут выполняться в Кемерово, Барнаул, Ульяновск, Нижнекамск, Магнитогорск и Ханты-Мансийск, сообщила пресс-служба группы S7. По данным перевозчика, полеты из Новосибирска в Ульяновск, Нижнекамск, Магнитогорск и Ханты-Мансийск будут выполняться дважды в неделю, в Кемерово и Барнаул — пять раз в неделю. Прямые регулярные рейсы будут осуществляться лайнерами Embraer 170, рассчитанными на перевозку 78 пассажиров в экономклассе. По данным Росавиации, все шесть маршрутов входят в число субсидируемых в 2020 году. Эти направления, кроме Ханты-Мансийска, в текущем году в программу не входили. «Новые рейсы позволят пассажирам не только совершать деловые и личные поездки в Новосибирск, но и планировать путешествия в другие города маршрутной сети,— отметил коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников.— В большинстве регионов возможность прямого перелета в столицу Сибири появляется впервые». Авиакомпании «Сибирь» и «Глобус», летающие под брендом S7 Airlines, перевезли в 2018 году около 16 млн пассажиров — на 12% больше, чем годом ранее. Штаб-квартира S7 Airlines расположена в Новосибирске.

Илья Галагуз