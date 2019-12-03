На завершение проблемных домов в Ленобласти из бюджета региона выделят 2 млрд рублей

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил профинансировать завершение проблемных домов региона, выделив на эти цели 2 млрд рублей. Средства предполагается выделять поэтапно, в период с 2020 по 2022 год. Поправка включена в законопроект о бюджете Ленобласти, который сегодня в третьем чтении одобрил региональный ЗакС.

Так, 500 млн рублей заложено на 2020 год, 700 млн рублей — на 2021 год и 800 млн рублей – на 2022 год.

В пресс-службе областного правительства добавили, что после вступления закона о бюджете в силу станет возможным подписание соглашение о взаимодействии с федеральным Фондом защиты прав дольщиков. В него будут включены долгострои из Единого реестра проблемных объектов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Ленобласти сократилось количество объектов, не попадающих под критерии Минстроя РФ для привлечения средств дольщиков по старым правилам. Сегодня на них долю приходится 12%, тогда как в августе было около 25%.