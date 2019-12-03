ЗакС Ленобласти принял бюджет в третьем чтении

ЗакС Ленинградской области в третьем чтении принял проект бюджета региона на будущий год и плановый период 2021-2022 годов.

Доходы казны региона в 2020 году составят 146,1 млрд рублей при дефиците 8 млрд рублей. Расходы — 154,1 млрд рублей. На период 2021 года доходы запланированы на уровне 153,4 млрд рублей, а расходы — 161,9 млрд рублей. Бюджет на 2022 год предполагает получение доходов в размере 161,3 млрд рублей, а расходы — 165,9 млрд рублей.

Дефицит бюджета к 2022 году должен снизиться до 4,5 млрд рублей (3%).