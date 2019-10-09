В Ленобласти сократилось число жилых проектов, реализуемых по новым правилам

В Ленобласти снизилось число объектов, не попадающих под критерии Минстроя РФ для привлечения средств дольщиков по старым правилам. Сегодня на них долю приходится 12%, тогда как в августе было около 25%.

Как сообщил заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин на Международном жилищном конгрессе, сегодня в регионе 110 застройщиков возводят около 6 млн кв. метров жилья по 159 разрешениям на строительство, 88% из которых — по старым правилам. При этом из 21 оставшегося проекта четыре будут завершаться с помощью проектного финансирования под счета эскроу, часть застройщиков продолжает переговоры с банками, половина приходится на проблемные объекты.

Господин Москвин также напомнил, что за 9 месяцев этого года в Ленобласти введено 1,6 млн кв метров жилья.

Реформа строительной отрасли предполагает, что с июля этого года застройщики страны лишились возможности получать деньги дольщиков напрямую. Деньги граждан для ряда проектов могут начисляться на специальный банковский счет (эскроу-счет), а финансировать строительство будет возможно за счет кредитов

Минстрой РФ согласовал критерии, позволяющие девелоперам достраивать свои проекты по старым правилам уже после того, как механизм проектного финансирования стал обязательным. Так, продолжить привлекать средства дольщиков напрямую компании смогут для проектов с готовностью более 30% и при заключении ДДУ, обеспечивающих реализацию более 10% жилой площади.

В начале августа на совещании с вице-премьером правительства РФ Виталием Мутко губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко говорил, что под старые правила в регионе попало более 75% проектов.

Ольга Кантемирова, Мария Кузнецова