В деле о ДТП нашли халатность врачей

СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 («Халатность») в отношении врача, который не проконтролировал сбор анализов виновника резонансного ДТП в Екатеринбурге Владимира Васильева. По версии следствия, в результате допущенной халатности анализы на алкоголь за сына сдал отец. В горздраве Екатеринбурга сообщили, что до решения суда не планируют применять никаких санкций к врачу. Тем временем, следователи ужесточили статью обвинения водителю.



Уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), допущенной врачом Центральной городской больницы (ЦГБ) №24 Дмитрием Челнаковым, возбудил первый отдел по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области. По данным главы отдела Сергея Мальцева, дело связано с резонансным ДТП в Екатеринбурге на перекрестке улиц Малышева и Московской.

По версии следствия, 4 августа в 5:30 Владимир Васильев, находясь в состоянии опьянения, угнал Kia Rio от дома по улице 40-летия Комсомола. Приблизительно через полчаса он двигался за рулем угнанного автомобиля по улице Малышева со стороны улицы Шейнкмана в сторону улицы Московской. По данным следователей, Владимир Васильев ехал со скоростью более 90 км/ч, рядом находился пассажир, не пристегнутый ремнем безопасности. На перекрестке с Московской улицей он по касательной задел автомобиль Ssang Yong, затем врезался в автомобиль Lada, который стоял на перекрестке на красном сигнале светофора. После наезда Lada отбросило на стоящий впереди Toyota Corolla, а Toyota — на Volkswagen Polo. В результате ДТП водитель и пассажир Lada скончались на месте. Сразу после происшествия свидетели записали видеоролики, на которых видно, как неадекватно вел себя виновник аварии. Предполагалось, что он находился под наркотическим или алкогольным опьянением.

По материалам уголовного дела, около 7:00 в этот же день бригада скорой помощи доставила Владимира Васильева в приемное отделение ЦГБ №24 для медэкспертизы на алкогольное опьянение. Подозреваемый врач Дмитрий Челнаков не произвел лично отбор анализов, а поручил сделать это медсестре, не проконтролировав процесс и не обеспечив надлежащих условий.

Медсестра из-за уклонения водителя от предоставления анализов оставила емкость для их сбора в присутствии постороннего лица и покинула помещение. Речь идет об отце виновника ДТП — Андрее Васильеве, который прибыл с ним в больницу и сдал анализы за сына. Результаты исследования показали отсутствие алкоголя в организме водителя, однако впоследствии следствие установило, что анализы принадлежали отцу. «Халатные действия врача повлекли серьезное нарушение прав пострадавших в ДТП граждан — прав на судебную защиту, доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба»,— полагают в СКР.

В горздраве Екатеринбурга сообщили, что обвиняемый врач-хирург Дмитрий Челнаков продолжает работать в больнице. «До решения суда никаких санкций по отношению к нему не планируется. Его вина пока не доказана»,— сообщили в пресс-службе.

Следователи уточнили, что после комплекса следственных действий предъявили новые обвинения Владимиру Васильеву. Речь идет о переквалификации уголовного дела с ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц») на ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения водителем, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). Ранее представитель потерпевшей стороны адвокат Александр Шумилов сообщал, что переквалификация приведет к ужесточению наказания — виновнику ДТП грозит до 15 лет реального срока. Помимо этого, Владимиру Васильеву, который находит в СИЗО, предъявлено обвинение в угоне автомобиля (ч. 1 ст. 166 УК РФ). На заседании суда он заявил, что в момент аварии находился в полуобморочном состоянии из-за приступа.

Из-за подмены анализов в отношении Андрея Васильева проводят проверку. По сведениям “Ъ-Урал”, его действия проверяют по ст. 294 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования»). Максимальная санкция предусматривает арест на полгода.

Дарья Соколова