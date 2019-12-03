Суд продлил арест главе «Компания Усть-Луга» Валерию Израйлиту до марта

Смольнинский суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого в мошенничестве председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита. Сторона защиты просила отпустить его под домашний арест, однако суд вынес решение, что Израйлит пробудет под стражей как минимум до 6 марта 2020 года. Об этом со ссылкой на адвоката бизнесмена Сергея Азарова сообщает «Интерфакс».

Напомним, что Валерий Израйлит находится под стражей с 26 декабря 2016 года по подозрению в хищении средств при строительстве терминала в порту Усть-Луга. Сам обвиняемый свою вину не признает. Мера пресечения ему неоднократно продлевалась в связи с тем, что предприниматель, по мнению следствия, обладает возможностью покинуть территорию РФ.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что суд отказал защите главы «Компания Усть-Луга» об изъятии из уголовного дела доказательств, основанных на поданной Израйлитом декларации об амнистии капитала.