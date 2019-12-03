Пассажиры разочаровались в «Аэроэкспрессе»

После запуска МЦД время поездки до Шереметьево возросло. Пассажиры жалуются, что «Аэроэкспресс» стал неудобным. Поезда теперь отправляются из Одинцова и нередко приезжают на Белорусский вокзал заполненными. Время в пути до аэропорта увеличилось на 15 мин из-за остановок на Савеловской и Окружной. Многие критикуют такую систему: некоторые москвичи считают, что «Аэроэкспресс» превратился в обычную электричку, но дорогую.

Кроме того, периодически происходят сбои в расписании, рассказала “Ъ FM” москвичка Юлия: «Вместо 45-минутной поездки, как это обычно происходит, дорога занимает 1 час 10 мин. Я чуть не опоздала на регистрацию. Девушка, которая работает в аэропорту, сказала, что такое происходит постоянно, после того как изменили маршрут “Аэроэкспресса”. Люди стоят и мерзнут на платформе, ждут, пока поезд пройдет мимо и оттуда на Белорусском вокзале выйдет куча людей, которые едут на работу. Кроме того, “Аэроэкспресс” — это то, что едет напрямую из точки А в точку Б. А когда совершается по десять остановок, то это уже не скоростной поезд, а электричка».

На проблемы жалуются и те, кто прибывает из Шереметьево. Пассажиры теперь вынуждены торопиться из-за короткой остановки на Белорусском вокзале, рассказала “Ъ FM” музыкальный критик Наталья Зимянина — на днях она вернулась из Праги: «Раньше там были прекрасные полочки, куда можно было сложить чемоданы, теперь же из-за такого огромного пассажиропотока все сидят в обнимку с вещами, мест не хватает. Сложилось такое впечатление, что я еду во время гражданской войны. Раньше женщины ходили, предлагали напитки, различные закуски, теперь же чтобы войти в вагон, нужно спуститься на три ступеньки, более того, он еще и двухэтажный. Когда я подъезжала к Белорусскому вокзалу все начали выходить в обнимку с чемоданами и рюкзаками по этим трем ступенькам из нижнего вагона и с длинной лестницы сверху».

Урбанист, автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман считает, что проблем с «Аэроэкспрессом» можно было избежать, но москвичам все равно придется привыкать к новым трудностям: «В любом случае есть “детские болячки”, к ним нужно быть готовыми. Из-за увеличения времени в пути кому-то стало ездить не так удобно, другим, наоборот, такой путь нравится больше, так как не нужно ехать до Белорусского вокзала: можно сесть на Савеловской и проехать напрямую. Я думаю, что придется привыкать к тому, что есть, потому что явно никто не собирается обновлять подвижной состав.

На самом деле проблема со ступеньками была понятна изначально — это особенности того, что поезда делались под европейскую модель с низкими платформами.

В связи с тем что в Москве они высокие, пришлось сделать такие ступеньки, но я думаю, лучше пока ничего не придумали. Это проблемы не только “Аэроэкспресса”, но и железной дороги в целом. Даже если мы сделаем отправление и прибытие скоростного поезда на первый путь, чтобы все могли подходить без ступенек, это не избавит нас от моста, и все другие пассажиры железных дорог будут точно также карабкаться по этим ужасным ступенькам»,— говорит Гершман.

Как РЖД и «Аэроэкспресс» спорят за путь к Шереметьево Читать далее

Ранее на вопросы “Ъ” о проблемах с «Аэроэкспрессом» в Шереметьево отвечал Максимс Ликсутов. По словам вице-мэра, его время пути должно сократиться до прежних 35 мин, но на это потребуется около двух лет.

Елена Иванова, Иван Корякин