Свежему чемпиону подобрали опытного соперника

Российский боксер Александр Беспутин свой следующий бой проведет против кубинца Йордениса Угаса. Это будет его первый поединок в статусе чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе (до 66,7 кг), который Беспутин завоевал в минувший уикенд.

Комитет Всемирной боксерской ассоциации, отвечающий за проведение чемпионских поединков, объявил о том, что назначил бой между российским и кубинским бойцами — Александром Беспутиным и Йорденисом Угасом. В ближайшее время стороны должны провести переговоры, связанные с определением его условий. Если они не увенчаются достижением компромисса, будут устроены торги за право проведения матча. Для Беспутина он будет первым в только что обретенном чемпионском статусе.

Еще недавно этот боксер не относился к числу безусловных знаменитостей даже на родине. Левша Александр Беспутин, которому 28 лет, начал профессиональную карьеру в 2015 году и дрался исключительно в США. Он одерживал победу за победой, но особенного резонанса они не имели: противников с именами по-настоящему громкими у Беспутина не было. Впрочем, в Америке, кажется, нисколько не сомневались в том, что у бойца большой потенциал. Его уже несколько лет «ведет» Top Rank, входящая в число наиболее влиятельных промоутерских компаний в боксе.

Все изменилось в этом году. В июле в Лас-Вегасе состоялся очень заметный бой. WBA — очень щедрая в смысле наград структура, и у нее есть несколько чемпионских званий. Так вот, в том поединке, который прошел в Лас-Вегасе, сошлись обладатели двух поясов — американская звезда Кит Турман, суперчемпион, и так называемый чемпион регулярный, филиппинец Мэнни Пакьяо. Пакьяо, легенда бокса, один из ярчайших бойцов нынешнего века вне зависимости от весовой категории, взял верх над Турманом, до этого не допускавшим осечек. Пакьяо, о чьих ближайших планах ничего не известно (он сообщил лишь, что в следующий раз драться будет, видимо, в 2020 году), превратился в суперчемпиона, а регулярный титул WBA объявила вакантным и санкционировала матч за него между двумя боксерами с «чистым» послужным списком.

Оба оказались представителями России: оппонентом Александра Беспутина стал Раджаб Бутаев. Бились они в минувшие выходные в Монако, и для каждого это было первое выступление за пределами США в профессиональной карьере. Беспутин в напряженном поединке одолел соотечественника по очкам: на всех трех картах значился одинаковый счет — 116:112 в его пользу.

Новый противник Александра Беспутина выглядит гораздо более опасным. У Йордениса Угаса, в отличие от Бутаева, нет никакого дефицита опыта. Наоборот, опыта у кубинца в избытке. Если в «рекорде» Беспутина всего 14 боев, то у Угаса их ровно вдвое больше. И некоторые из них были с матерыми бойцами. Например, в марте этого года он дрался с чемпионом по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Шоном Портером. Угас уступил, но уступил так называемым раздельным решением — один из трех арбитров отдал выигрыш ему. Разделились мнения по поводу того, кто был лучше, и у экспертов.

Вернулся на ринг Йорденис Угас уже в июле. Теперь он бился против другого американца — Омара Фигероа, владевшего чемпионским титулом в предыдущей категории, легком весе. Бой, который был центральным в «андеркарте» шоу с хедлайнерами Пакьяо и Турманом, тоже растянулся на максимальную, 12-раундовую, дистанцию, но сомнений в успехе Угаса уже не было ни у кого.

О том, что Александра Беспутина вряд ли можно будет наделить рангом фаворита в его поединке с Йорденисом Угасом, говорит и классификация полусредневесов BoxRec. В ней кубинец находится на шестой позиции, а россиянин — аж на десять строчек ниже.

Алексей Доспехов