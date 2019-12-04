Тело за малым

«Группа Агроком» Ивана Саввиди может отказаться от большей части требования на 135 млн руб. к футбольному клубу «Ростов» о взыскании задолженности по договору займа, который был заключен еще в 2016 году. Условием является возврат клубом 65 млн руб. основного долга (тела кредита), а проценты и неустойки за просрочку возврата средств холдинг готов простить. Примечательно, что две недели назад арбитражный суд отказал «Группе Агроком» в иске о взыскании этой задолженности.

В понедельник «Группа Агроком» подала апелляционную жалобу на решение ростовского арбитража, который отказал компании во взыскании 134,8 млн руб. с ФК «Ростов». При этом группа распространила заявление, что готова пойти на мировое соглашение, если клуб отдаст лишь 64,7 млн руб., то есть основной долг по договору займа. «В отношении же накопившихся за последнее время штрафных санкций, пеней и неустоек по договору мы готовы пойти на уступки, вплоть до полного отказа от их возмещения»,— заявила «Группа Агроком».

Проблемный займ был выдан «Ростову» компанией «Донской табак» (тогда входила в группу) в сентябре 2016 года.

Договор предполагал полный возврат средств с процентами из расчета 11% годовых до конца того года. Однако, «Ростов» не вернул их до сих пор.

Сейчас права требования по этому займу находятся у ООО «Агроком холдинг» (входит в группу), которое является заявителем по арбитражному делу о взыскании задолженности с клуба.

В ноябре ростовский арбитражный суд отказался удовлетворить требование «Агроком холдинга» к «Ростову». В суде было установлено, что спорный договор займа был заключен без одобрения совета директоров футбольного АО, как того требует законодательство. Вместе с тем, некоторые пункты договора ограничивали самостоятельность хозяйственной деятельности ФК «Ростов». В частности, клуб должен был согласовывать со структурами «Группы Агроком» любые сделки хозяйственного характера ценою более 1 млн руб. Также «Ростову» было запрещено брать кредиты, нанимать новых игроков и сотрудников клуба без согласия заимодавца.

По ходу судебного разбирательства «Агроком холдинг» объяснил включение в договор займа подобных условий желанием проконтролировать использование предоставленных денежных средств. Однако, суд посчитал, что «Донской табак» преследовал цель вмешательства в хозяйственную деятельность футбольного предприятия. В итоге договор о займе был признан судом мнимой сделкой и на этом основании во взыскании задолженности с «Ростова» было отказано.

В апелляционной жалобе на это решение «Агроком холдинг» указал, что в соответствии с договором «Ростов» обязался предоставить протоколы своего совета директоров директоров об одобрении сделки в течение пяти дней с момента ее заключения. Однако, клуб этого не сделал, соответственно, он был обязан сразу вернуть полученные от «Донского табака» денежные средства. В жалобе также отмечается, что заимодавец фактически в деятельность клуба не вмешивался.

В середине ноября президент АО «Футбольный клуб «Ростов» Арташес Арутюнянц рассказывал о нестабильной финансовой ситуации в ФК «Ростов».

Вадим Водолазов