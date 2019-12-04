«Высочайшая» конкуренция

Претенденты на покупку золотодобывающей компании «Высочайший», акционерами которой являются менеджеры Ланта-банка, оформляют свой интерес официально. По данным “Ъ”, в ФАС подано еще одно ходатайство на покупку компании. Оно может быть связано со структурами Романа Троценко, который в ноябре публично заявлял об интересе к «Высочайшему». При этом источники “Ъ” рассказывают, что переговоры с китайскими инвесторами о продаже «Высочайшего» продолжаются.

Как выяснил “Ъ”, на рассмотрении ФАС находится ходатайство на приобретение золотодобывающей компании «Высочайший» (GV Gold). «Подробности не раскрываем, информация носит конфиденциальный характер»,— сообщил “Ъ” представитель службы. В ноябре о наличии интереса к покупке контрольного пакета GV Gold высказывался Роман Троценко. В его портфеле отраслевых активов — 48% акций горнорудной компании Geopromining, ведущей добычу и переработку золота, серебра, сурьмы и меди в России и Армении, и 22% в золотодобывающей компании Petropavlovsk. В разговоре с “Ъ” господин Троценко заявил, что «мы комментируем только совершенные и закрытые сделки». В «Высочайшем» оставили без комментариев вопрос “Ъ” о том, поступило ли ходатайство действительно от структуры господина Троценко.

GV Gold добывает золото в Иркутской области и Якутии. По итогам 2018 года компания произвела 9,46 тонны золота, входя в десятку крупнейших золотодобывающих компаний РФ. Выручка компании составила $361 млн, что больше показателей 2017 года на 33%. EBITDA — $164 млн, чистая прибыль — $80 млн. Основными акционерами компании являются председатель правления Ланта-банка Сергей Докучаев, заместитель предправления Ланта-банка Наталья Опалева и гендиректор принадлежащего им ЗАО «ЛТ-Ресурс» Валериан Тихонов. В течение нескольких лет менеджмент «Высочайшего» планировал выйти на IPO, но на фоне западных санкций вопрос был снят. По данным Bloomberg, GV Gold оценивается в $1 млрд.

Еще одним претендентом на GV Gold остается консорциум китайских инвесторов в лице Fosun и Zhaojin Mining Industry, топ-менеджмент которой заявлял о масштабных планах удвоения производства за счет приобретения зарубежных активов. В России от их лица действует компания «Майский лист», которая подавала ходатайство в ФАС. Сделка нуждается в одобрении российских властей по закону об иностранных инвестициях в стратегической сфере, она была вынесена на рассмотрение правкомиссии по иностранным инвестициям. В октябре глава ФАС Игорь Артемьев допускал, что сделка попадет в повестку правкомиссии 14 октября, но этого не произошло.

Однако, по сведениям “Ъ”, акционеры и менеджмент GV Gold продолжают переговоры с китайскими инвесторами. Более того, как рассказывают источники “Ъ”, в переговоры планировала вступить «третья сторона», однако акционеры заявили, что ведут переговоры с китайцами. В Китае, который является крупнейшим в мире производителем и потребителем золота, наблюдается снижение производства — в первом полугодии 2019 года на 7%, до 235 тонн. На показателе сказывается ужесточение требований по защите окружающей среды, что приводит к отзыву лицензий у небольших компаний, которые не могут выполнить предписания. На этом фоне растет интерес китайских инвесторов к зарубежным активам.

По мнению Максима Худалова из АКРА, интерес к «Высочайшему» может объясняться хорошими темпами развития компании, добыча которой в 2018 году выросла на 35%. «С учетом разработки Дражного и месторождения Большой Куранах потенциал добычи может увеличиться, что делает компанию довольно привлекательной на фоне высокой стоимости золота»,— считает эксперт. Сейчас биржевая цена золота составляет $1483 за тройскую унцию.

Евгений Зайнуллин