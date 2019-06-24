Китайцы интересуются «Высочайшим»

Fosun International не оставляет попыток войти на российский рынок золотодобычи. После провала сделки с «Полюсом», по данным Bloomberg, китайские инвесторы заинтересовались покупкой контрольного пакета акций одного из крупнейших российских золотодобывающих предприятий — ПАО «Высочайший».

Консорциум китайских инвесторов во главе с Fosun International интересуется приобретением контрольного пакета GV Gold (ПАО «Высочайший»), сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По данным издания, решения о сделке сейчас нет, а «Высочайший» может быть оценен в $1 млрд. Агентство добавляет, что одним из членов консорциума может стать Zhaojin Mining Industry Co. Представитель ПАО «Высочайший» отказался комментировать «слухи».

Это уже вторая попытка Fosun купить долю в российской золотодобывающей компании.

В 2018 году сорвалась сделка по покупке 10% акций «Полюса» Саида Керимова (см. “Ъ” от 16 января 2018 года). Гендиректор «Полюса» Павел Грачев объяснял происшедшее «отсутствием ряда разрешений со стороны китайских властей». Сумма сделки должна была составить $887 млн.

Активы «Высочайшего» расположены в Якутии и Иркутской области. Компания входит в число крупнейших золотодобывающих предприятий России.

В 2018 году «Высочайший» поставил рекорд по производству золота — оно выросло на 36%, до 304,3 тыс. унций.

Верхняя граница прогноза составляла 280–300 тыс. унций. Высокие показатели стали возможными после запуска горно-обогатительных комбинатов «Тарын» и «Угахан». Выручка от реализации золота составляла $357 млн (рост на 32%). По итогам 2019 года менеджмент «Высочайшего» прогнозирует объем производства на уровне 305–325 тыс. унций. В 2018 году компания планировала первичное размещение акций, но перенесла IPO на один-два года.

Крупнейшими акционерами «Высочайшего» являются председатель правления Ланта-банка Сергей Докучаев, зампред правления Ланта-банка Наталья Опалева и гендиректор принадлежащего им ЗАО «ЛТ-Ресурс» Валериан Тихонов. У каждого пакет по 20,36% акций. Фонды Blackrock владеют 17,99%, Владимир Страздинг через кипрскую Brishurt Ltd — 6,37%, квазиказначейский пакет — 8,21%, доля миноритариев — 6,35%.

Евгений Зайнуллин