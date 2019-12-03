Для обвиняемых в изнасиловании коллеги экс-полицейских запросили реальные сроки

Гособвинение попросило суд приговорить к реальным срокам заключения бывших высокопоставленных полицейских, обвиняемых в изнасиловании 24-летней дознавателя Гульназ Фатхисламовой. Бывшего начальника ОМВД России по Уфимскому району Эдуарда Матвеева и экс-начальника ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева прокуратура предложила приговорить к девяти годам колонии общего режима, а бывшего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павла Яромчука — к восьми годам, сообщил “Ъ” адвокат Наиль Багаутдинов, представляющий интересы Павла Яромчука.

По словам адвоката, с последним словом подсудимые выступят 9 декабря. «Поэтому приговор ожидаем уже на следующей неделе»,— отметил господин Багаутдинов.

По версии обвинения, в октябре 2018 года подсудимые изнасиловали девушку-дознавателя в здании отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району, где распивали спиртные напитки. По решению главы МВД по Башкирии полицейские, включая потерпевшую, были уволены за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции. Подсудимые вины не признают.

О развитии дела — в публикации “Ъ” «Бывшая дознаватель потребовала с обвиняемых 100 млн рублей».

Булат Баширов, Уфа