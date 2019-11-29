Это просто WOW!

Сочи известен не только как главный курорт России, но и как место, где круглый год проходят самые разные мероприятия: от концертов звезд и ледовых шоу до экономических форумов и спортивных состязаний мирового масштаба. Однако до недавнего времени консалтинговые и медиакоммуникационные агентства отмечали, что в Сочи не хватает места, способного принять мероприятие любого формата на значительное количество гостей. Открывшаяся нынешней осенью ивент-­площадка WОW ARENA решает эту задачу

Площадка развития

Как рассказал директор по развитию игорной зоны «Красная Поляна» Дмитрий Анфиногенов, создание WОW ARENA стало результатом совместной работы Группы компаний WOW SOCHI, Курорта «Красная Поляна» и игорной зоны «Красная Поляна» при поддержке администрации Сочи. Ее основная цель — создать центр событийного туризма, притягивающий на курорт гостей с высоким доходом не только из России, но и со всего мира.

По словам Дмитрия Анфиногенова, турис­тический поток в игорную зону постоянно увеличивается. «С начала 2017 года у нас побывало 1,5 млн человек. При этом доля иностранных гостей растет, и сегодня мы уже практически вышли на цифру 20% от всего турпотока»,— рассказал господин Анфиногенов.

Он также отметил, что с ростом количества гостей все острее становился вопрос об их досуге. Мероприятия, которые проводятся в казино, уже не могут вместить всех желающих при сохранении достаточного уровня комфорта. Поэтому появление современной ивент-площадки формата WOW ARENA было необходимо игорной зоне.

«Красная Поляна» проводит большое число MICE-мероприятий и масштабных турниров, привлекающих участников со всего мира. Всем нашим гостям необходимо качественное предложение по шоу-программе»,— сказал гос­подин Анфиногенов, добавив, что мировой опыт игорных зон показывает: качественные развлекательные площадки являются обязательным элементом их развития.

На пресс-конференции, посвященной запуску WOW ARENA, глава Группы компаний WOW SOCHI в странах Ближнего Востока гос­подин Рашид Махмуд Абдулрахим Аль Нури заявил, что строительство арены стало очередным шагом в развитии Сочи как туристического направления. Решение о создании площадки было принято в мае 2019 года. Проект реализовали в рекордно короткие сроки: от момента возникновения идеи до ее полной реализации прошло всего порядка трех с половиной месяцев.

События, которые планируется проводить на WOW ARENA, станут точками притяжения в том числе для гостей из ОАЭ. В июне 2019 года открылись постоянные перелеты по маршруту Дубай — Сочи — Дубай. Кроме того, началась активная рекламная кампания по продвижению Сочи как мирового курорта на рынке туристических услуг ОАЭ. Как пояснил Дмит­рий Анфиногенов, не все граждане арабского мира по тем или иным причинам могут посещать казино. Новая арена позволит принимать в игорной зоне мероприятия, которые интересны самому широко­му кругу потенциальных туристов.

Больше зрелищ!

К слову, эффект от открытия очередного зарубежного туристического направления стал очевиден после первых же месяцев работы маршрута Дубаи — Сочи — Дубаи. По официальным данным, с июня по октябрь 2019 года турпоток в олимпийскую столицу превысил 8 тысяч человек. Раньше наоборот: россияне в основном вылетали из Сочи в ОАЭ чартерами по турпутевкам и на праздники. В 2018 году, как свидетельствуют данные официальной статистики, из ОАЭ в Россию в целом въехало всего три тысячи туристов. Показатели четырех месяцев на новом маршруте в Сочи почти в три раза превысили общероссийский годовой турпоток.

С отменой виз в феврале 2019 года и открытием прямых рейсов в Сочи в июне изменилась и направленность движения туристов: больше стали летать из ОАЭ в столицу Олим­пиады, а не из России в Эмираты.

Конструктор под куполом

WОW ARENA расположена в непосредственной близости с флагманским проектом игорной зоны «Красная Поляна» — «Казино Сочи». Со зданием казино арена соединена закрытым переходом, по нему гости могут входить или выходить напрямую, не «заморачиваясь» со сдачей-приемкой вещей в гардеробе. Так же «Казино Сочи» связано и с расположенным с другой стороны пятизвездочным отелем «Мариотт». Таким образом создан единый развлекательный кластер, в который входит сама спортивно-концертная зона (WОW ARENA), «Казино Сочи» и «Мариотт».

Новая площадка возведена по голландской технологии с применением современных материалов. Она многофункциональна, наруж­ная конструкция — так называемый авиалевый каркас — создана из сплава, способного противостоять высоким нагрузкам, в том числе накоп­лению большой массы снега, что очень важно в условиях горной местности. Специальная голландская архитектурная ткань, ­которой обтянут этот каркас, не пропускает звук наружу. В этом посетители первого концерта, состоявшегося на новой сцене, смогли убедиться лично.

Основной зал WOW ARENA — это пустое помещение, в котором при помощи модулей layher и ферм разных конструкций можно создавать пространство с любыми параметрами. Общая площадь арены — 4600 кв. м. Высота в ее верхней точке — 18 м. В холле площадью 750 кв. м размещается гардероб, лобби-бар и санузлы. Зал занимает площадь 2850 кв. м, еще 1000 кв. м отдана под технические помещения.

Стандартная вместимость площадки — 2500 мест. Однако, по данным организаторов, максимальное количество зрителей, которых здесь могут принять в формате фестиваля,— 5000 человек.

На площадке планируют проводить концерты, бои ММА, дискотеки, семинары, тренинги, конференции, банкеты, пресс-конференции и другие мероприятия. Внутреннее устройство таково, что его можно перестроить под любое мероприятие за несколько часов. По сути, это большой конструктор, из которого создается зал необходимой конфигурации. Так, если в первый вечер на арене прошел концерт со стандартной рассадкой, то уже на следующий день появилась клетка для боев с рассадкой круговой.

Скорость видоизменения достигается в том числе за счет профессионализма команды монтажников. Их здесь три десятка человек, и все они прошли специальную подготовку для работы на WОW ARENA.

Широчайшие возможности построения сценографической архитектуры — это еще не все. В арсенале арены внушительный ­набор звукового и светового оборудования, что позволяет провести любое мероприя­тие, будь то медицинская конференция или концерт рок-звезды мировой величины.

Международный старт

Открытие арены состоялось в октябре 2019 года и стало по-настоящему международным событием. В частнос­ти, на праздничный уик-энд прилетело не меньше тысячи граждан Казахстана. Столь внушительное количество гос­тей из этой страны вполне ­объяснимо: в первый день открытия на сцене выступал известный казахский певец Димаш Кудайберген, а в последу­ющие — прошли бои ММА с участием сильнейших казахских спортсменов.

Димаш Кудайберген — обладатель прес­тижной премии Top Chinese Music Award. Его карьера как исполнителя стремительно стартовала в 2017 году после учас­тия в китайском вокальном конкурсе The Singer. Голос Димаша уникален, его широчайший диапазон включает в себя тональности от баритона до женского сопрано. Концерт, который Димаш дал на новенькой WОW ARENA, стал настоящим подарком и для его земляков, и для российской публики.

Подробности и персоналии своих концертных планов организаторы WОW ARENA держат в секрете, однако сообщили, что в недалеком будущем в игорной зоне «Красная Поляна» могут выступить мировые звезды первой величины — такие переговоры уже ведутся. Что же, впереди новогодние праздники, которые в Красной Поляне принято отмечать с большим размахом. Уверены: игорной зоне будет чем удивить своих гостей.

Страсти по ММА

На концерте Димаша Кудайбергена мощность децибелов в самом зале впечатляла, а вот за пределами площадки слышно ничего не было. Такой эффект достигается особен­ностями покрытия WОW ARENA, которое позволяет достичь нужного звучания внутри, не пропуская звук наружу, чтобы не мешать другим гостям курорта.

Уже на следующий день внутреннее пространство WОW ARENA полностью видоизменилось, чтобы принять бои ММА серий Fightights Global и GFC19 & Krepost Selection. Прямо скажем: страсти в эти два вечера накалились по полной программе.

Главным поединком первого дня стало пятираундовое противостояние между россиянином Али Багаутиновым и казахом Жалгасом Жумагуловым, который является действующим чемпионом FNG в наилегчайшем весе. Зал попеременно скандировал то «Россия», то «Казахстан»! В итоге судьи с минимальным отрывом отдали предпочтение Жалгасу Жумагулову. ­Таким ­образом, он со­хранил чемпионский пояс и титул. Однако его соперник Али Багаутинов с решением не согласился, заявив, что его команда будет подавать апелляцию.

На следующий день на арене прошел Международный турнир по смешанным ­единоборствам GFC19 & Krepost Selection. Главным боем стал поединок между сереб­ряным призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро по греко-римской борьбе Миграном Арутюняном (выступает за Армению) и представителем Казахстана Жасуланом Акимжаном. Победителем стал Жасулан Акимжан, который нокаутировал соперника пяткой с разворота в самой концовке трехраундового поединка.

Директор по развитию игорной зоны «Красная Поляна» Дмитрий Анфиногенов подчеркнул, что открытие WOW ARENA позволит привлечь на курорт новый сегмент клиентов. «Гости, которые катаются на лыжах, пользуются экскурсиями, посещают концерты, приходят в казино, участвуют в турнирах,— это далеко не всегда одни и те же люди. Например, любители боев — это совершенно отдельная группа клиентов, которые раньше именно с этой целью в игорную зону не приезжали, а теперь приезжать будут. Кроме того, мы рассчитываем составить конкуренцию уже существующим в Сочи площадкам в плане проведения масштабных MICE-мероприятий. Раньше у нас были ограничения по площади помещений, которые могло предоставить «Казино Сочи». Теперь они сняты»,— заключил Дмитрий Анфиногенов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Будущее Сочи — в росте турпотока из-за рубежа»

Директор по развитию игорной зоны «Красная Поляна» Дмитрий Анфиногенов:

— В ближайшие годы игорная зона «Красная Поляна» планирует значительно нарастить поток иностранных гостей. Я наде­юсь, что до конца 2020 года мы выйдем на долю 30% иностранцев в общем объеме турпотока. А в течение нескольких лет придем к соотношению 50х50 с российскими туристами.

Зарубежные гости заинтересованы в Сочи. Те из них, кто побывал на Олимпиаде-2014 и чемпионате мира по футболу-2018, уехали от нас с самыми лучшими впечатлениями. Затраты на отдых на нашем побережье ниже, чем во многих других туристических локациях. При этом уровень комфорта и сервиса, красота пейзажей, возможности заняться спортом, туризмом или другими видами отдыха как минимум не хуже, а обычно лучше, чем на других признанных мировых курортах. Кроме того, не надо забывать, что игорная зона «Красная Поляна» привлекает азартных иностранцев. А их контингент в каждой стране довольно велик.

Географическое расположение Сочи таково, что от многих евразийских столиц его отделяет не больше трех — четырех часов перелета. Однако, если лететь через Москву, время увеличивается до 12 часов, что очень неудобно и отсекает значительную часть потенциальных турис­тов. Поэтому необходимо запускать новые прямые авиарейсы.

Еще одним сдерживающим фактором являются визовые ограничения. Опыт показывает, что решение посетить ту или иную игорную зону обычно принимается спонтанно. Поэтому туристический поток в «Красную Поляну» напрямую зависит от визового режима между государством, в котором проживает потенциальный гость, и Россией. Если для поездки необходимо несколько недель оформлять визу, человек полетит не к нам, а туда, где такой необходимости нет.

Эта практика распространяется не только на игорные зоны, но и на туризм в целом. Для Санкт-Петербурга послабления в приеме иностранцев уже сделаны, и мы видим там резкое увеличение числа зарубежных гостей. Похожая ситуация и с Приморьем. Уверен, Сочи необходимо двигаться в том же направлении.

Сегодня средний чек на одного иностранца, прибывающего в Сочи на три-четыре дня, порядка $1000. И это без расходов на оплату тура, перелета, проживания и т. д. Это то, что человек оставляет в кафе и ресторанах, на концертах, катаясь на лыжах или горном велосипеде, на экскурсиях и так далее. После открытия прямого авиасообщения с ОАЭ в период с июня по октябрь, за четыре месяца, гости из Эмиратов только по своим пластиковым картам потратили у нас $10 млн. Это официальные данные банков ОАЭ. Если же говорить о тех туристических направлениях, которые существуют большее количество времени, например, о гостях из Израиля, то тут речь идет о сотнях миллионов долларов.

Все это в конечном итоге выливается в рост налоговой базы, увеличение доходов бюджета, поэтому в развитии зарубежного туризма должны быть заинтересованы власти всех уровней.

Мы со своей стороны ведем сейчас переговоры об организации прямого авиа­сообщения с Китаем и Индией. Думаю, удастся запустить первые рейсы в конце 2019 — начале 2020 годов. Китай­цы и индийцы очень привлекательная в плане туризма аудитория. Среди них немало обеспеченных, азартных людей, которые много путешествуют и могли бы стать хорошим подспорьем для экономики всего Сочи.

Также мы надеемся, что в ближайшие годы появится возможность безвизового посещения Сочи у владельцев Emirates ID (национальное удостоверение личности, выдаваемое гражданам стран Персидского залива. — Прим. авт.). После отмены виз для жителей ОАЭ к нам могут без ограничений прилететь 800—900 тысяч человек, имеющих арабские паспорта. Если отменят визы для владельцев Emirates ID, то это означает выход на значительно больший рынок — в 15 миллионов потенциальных туристов. Если сейчас мы имеем турпоток в 10 тысяч человек из ОАЭ за четыре месяца, то получили бы 100 тысяч человек. Для сравнения: из девятимиллионного Израиля в игорную зону «Красная Поляна» ежегодно приезжает порядка ста тысяч человек. Отсутствие визовых ограничений с Эмиратами при двухчасовом перелете было бы огромным подспорьем для развития туризма и в Сочи, и в целом на всем черноморском побережье.

АФИША

Что посмотреть в новогодние праздники в игорной зоне «Красная Поляна»

Игорная зона «Красная Поляна» подготовила насыщенную праздничную программу на весь период новогодних каникул. Пожа­луй, это единственное место в России, где все новогодние развлечения доступны гос­тям совершенно бесплатно. С 1 по 11 января в «Казино Сочи» и казино «Бумеранг» традиционно выступят звезды российской и зарубежной эстрады.

Празднование Нового года пройдет в ресторане «Брунелло», признанном лучшим премиум-рестораном Сочи по версии премии Time Out. Бренд-шефом игорной зоны Ильей Захаровым разработан экс­клюзивный сет из 14 подач. Черная икра на оладьях со сливочным кремом и насто­ящим золотом, сашими из пяти видов рыбы, японские устрицы, карпаччо из арти­шоков, отборная говядина с фуа-гра и десертный бал. Гостей ожидает ужин в стиле современного джаза под музыку Los Angeles trio&band и хиты кавер-группы Man Sound.

В рамках новогодней программы в игорной зоне «Красная Поляна» выступит Владимир Кузьмин*, Лолита, Эмир Кустурица и группы «Градусы» и «2Маши», а главным событием станет концерт «группировки «Ленинград»*.

Также в праздничную программу включены важные для игорной зоны события. Первого января свой второй день рождения отпразднует зал игровых автоматов «Бонус Slots». Четвертого января первый день рождения отметит казино «Бумеранг», на сцене которого и выступит Владимир Кузьмин*. И уже на следующий день, 5 января, пройдет концерт в честь третьего дня рождения «Казино Сочи». Обладателей клубных карт ждет выступление «Группировки «Ленинград»*. Также с 6 по 10 января состоится крупный турнир. Подробности о мероприятиях и других новогодних предложениях игорной зоны можно узнать на сайте www.casinosochi.ru.

* Доступ на концерты свободный для обладателей карты гостя игорной зоны «Красная Поляна» определенного статуса, детали по тел. 8-800-444-0-777.

18+