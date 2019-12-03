«Справедливая Россия» предложила поднять страховые выплаты по вкладам

Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, а также депутаты от партии Александр Ремезков, Валерий Гартунг, Олег Николаев, Гаджимурад Омаров и Дмитрий Ионин внесли в Госдуму законопроект, предлагающий индексировать размер максимального возмещения по вкладам, в отношении которых наступил страховой случай. Согласно предлагаемым изменениям, сумма таких компенсаций может составить 1,78 млн руб. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно действующему законодательству (177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», ст. 11 «Размер возмещения по вкладам»), в таких случаях клиенту полагается выплата 100% суммы вклада, но не более 1,4 млн руб. Если у него несколько вкладов в одном банке, возмещение выплачивается по каждому из них пропорционально размерам, но в совокупности сумма выплат не может превышать 1,4 млн руб.

Авторы законопроекта обращают внимание на то, что размеры возмещений последний раз индексировались в 2014 году. При этом за указанные годы уровень инфляции составил 12,9% в 2015 году, 5,4% — в 2016, 2,5% — в 2017 и 4,3% — в 2018 году. Документом предлагается индексировать сумму выплат согласно этим показателям с 1,4 млн руб. до 1,78 млн руб.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Дополнительных расходов из средств федерального бюджета не потребуется.