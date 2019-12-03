Силовиков призвали проверить покупку новых помещений для думы Екатеринбурга

Депутат думы Екатеринбурга Александр Колесников попросил правоохранительные органы проверить факт покупки мэрией новых помещений в ЦУМе для переезда думы. «Нужно разобраться, с какой целью был куплен непрофильный актив»,— заявил господин Колесников на заседании думы.

По его мнению, возможный переезд депутатов — «чистая тунгусовщина» (Владимир Тунгусов много лет считался «серым кардиналом» мэрии). «Передислоцировать думу то же самое, что снести старый храм и построить новый. Эта интрига была задумана в прошлом созыве, чтобы дискредитировать власть депутатов. Это посыл на изоляцию думы. И тянет нас туда товарищ Тестов (вице-спикер думы Виктор Тестов — “Ъ-Урал”) — главный инициатор мероприятия»,— возмутился Александр Колесников. Он предположил, что переезд думы — помощь «коммерсантам избавиться от невостребованных помещений».

По его словам, сотрудники аппарата гордумы также выступают против переезда. «Нам и политически, и исторически удобнее работать здесь. Мы над администрацией. Мы — высшая власть города. Знаю, что на вас давят и требуют отказаться от подписей. Не идите против своей совести. Не путайте партийную дисциплину с политической проституцией»,— заключил господин Колесников.

Его поддержал председатель комиссии по местному самоуправлению Алексей Вихарев. «Депутаты ничего не сделали для жителей, чтобы заслужить новые площади. Мы пришли сюда, чтобы работать, а не улучшать рабочие условия»,— считает господин Вихарев. По его словам, против идеи выступают 25 из 36 депутатов, которые в случае переезда намерены остаться в старых помещениях. Господин Колесников и господин Вихарев считают, что господин Тестов давит на других депутатов, чтобы они согласились на переезд в ЦУМ.

В конце октября 2018 года было объявлено о том, что гордума может переехать в помещения 4 и 5 этажа ЦУМа на площади 1905 года. Проект переезда курирует вице-спикер гордумы Виктор Тестов, он получил одобрение у главы города Александра Высокинского. В здании планируют организовать просторный зал для заседаний на 85 мест, наладить систему трансляции, установить формат электронного голосования (как в заксобрании). На оборудование планировалось направить 38,9 млн руб. Между ЦУМом и зданием администрации планируется оборудовать переход, похожий на переход между ЦУМом и «Пассажем». 19 ноября депутат Александр Колесников уже выступил против переезда, составил обращение мэру и попросил других депутатов подписать его.

Виктор Тестов утверждает, что проект переезда был задуман в 2013 году. По его словам, новые помещения не покупались, бюджетные деньги на них не выделялись. «Будет верх бесхозяйственности отказаться от почти реализованного проекта!»,— заявил господин Тестов. Он уверен, что депутаты «посчитали, что речь идет о будущих тратах», поэтому выступили против переезда.

Анастасия Реутова