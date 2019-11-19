Депутат Александр Колесников выступил против переезда гордумы в ЦУМ

Во вторник на заседании думы Екатеринбурга депутат Александр Колесников выступил против переезда думы в ЦУМ. «Муссируются слухи, что на этот процесс расходуются бюджетные средства. Я категорически против этого, так как наши помещения оборудованы всем необходимым и не нуждаются в капитальном ремонте. Мы пришли сюда не жировать, а работать, некоторые появляются в гордуме один-два раза в месяц», — сообщил депутат.

Он добавил, что в городе есть более приоритетные цели, на которые необходимо направить бюджетные средства. Господин Колесников сообщил, что составил обращение мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому, и попросил других депутатов подписать его. В нем он просит оставить зарезервированные земли под нужды администрации.

Напомним, в апреле управление зданиями мэрии Екатеринбурга объявило конкурс на поиск подрядчика для оснащения залов центрального универмага (ЦУМа) в переулке Банковском,3. На оборудование залов заседаний (наладку систем трансляций, формата электронного голосования) планируется направить 38,9 млн руб. Ранее сообщалось, что проект переезда курирует вице-спикер гордумы Виктор Тестов, который получил одобрение у главы города Александра Высокинского.

Дарья Соколова