Нижегородская область получит 1,1 млрд рублей за успешную работу чиновников

Правительство РФ утвердило распределение между регионами 45 млрд руб. дотаций за эффективную деятельность глав субъектов и руководителей органов исполнительной власти по итогам 2019 года. Нижегородская область получит из федерального бюджета 1,1 млрд руб., говорится в тексте соответствующего постановления.

Основанием для распределения грантов стал итоговый рейтинг достижения регионами установленных показателей. Больше всего средств получат Крым (1,6 млрд руб.), Санкт-Петербург (1,5 млрд руб.) и Краснодарский край (1,5 млрд руб.). Мордовия и Кировская область дотации не получат.

Анастасия Еремина