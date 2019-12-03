05 декабря, четверг
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Нижегородская область получит 1,1 млрд рублей за успешную работу чиновников

Правительство РФ утвердило распределение между регионами 45 млрд руб. дотаций за эффективную деятельность глав субъектов и руководителей органов исполнительной власти по итогам 2019 года. Нижегородская область получит из федерального бюджета 1,1 млрд руб., говорится в тексте соответствующего постановления.

Основанием для распределения грантов стал итоговый рейтинг достижения регионами установленных показателей. Больше всего средств получат Крым (1,6 млрд руб.), Санкт-Петербург (1,5 млрд руб.) и Краснодарский край (1,5 млрд руб.). Мордовия и Кировская область дотации не получат.

Анастасия Еремина


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