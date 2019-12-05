Опрос с заданным результатом

Результат опроса часто зависит от методологии его проведения. Например, если в соцсетях разместить опрос на тему «Посещаете ли вы соцсети?», то результат будет предсказуем. Также предсказуемы и результаты опроса по доверию клиентов банка к уровню его информационной безопасности, если данные для опроса по заданию регулятора собирает сама кредитная организация.

На прошлой неделе ЦБ разослал банкам в рамках подготовки к Уральскому форуму «Информационная безопасность финансовой сферы» письмо с настоятельной просьбой провести анкетирование клиентов (30 компаний и 70 физлиц) на предмет оценки «уровня доверия к безопасности реализуемых электронных технологий и сервисов их банка». При этом не секрет, что у ЦБ есть ожидания по оценкам клиентов банков уровня киберзащищенности. В этом году удовлетворенность клиентов должна составить 80%, поскольку в прошлом году этот показатель был на уровне 70%.

Банкиры шутят: зачем опрашивать клиентов, если точно знаешь, что ЦБ хочет получить, расстраивать регулятора лишний раз не стоит. В итоге большинство собеседников “Ъ” в банках признались, что самостоятельно, без привлечения клиентов, нарисуют для любимого ЦБ нужные цифры. Если провести реальный опрос, результат может оказаться не плановым и вызвать проблемы уже у банка, кроме того, к чему лишний раз беспокоить клиентов.

В рамках анкетирования ЦБ также попросил банки оценить качество сервисов ФинЦЕРТ (подразделение ЦБ, специализируется на кибербезопасности). В банках уверены, что эти вопросы мегарегулятора побудил задать опрос, обнародованный в сентябре АБР, который показал крайне низкую удовлетворенность работой ФинЦЕРТ — всего 4% опрошенных назвали получаемую от регулятора информацию достаточной для предотвращения киберинцидентов (см. “Ъ” от 12 сентября). Но тот опрос был анонимным, а у ЦБ — не совсем, поэтому откровений со стороны поднадзорных ждать не приходится. «Учитывая, что анкета должна отправляться в ЦБ с почтового сервера банка, напишем именно то, что хочет регулятор: мы очень-очень довольны его работой»,— не скрывает собеседник “Ъ” в крупном банке.

Поэтому можно даже не сомневаться, что на ближайшем Уральском форуме ЦБ сможет гордиться представленными статистическими данными и об оценках клиентами банков, и о собственной деятельности. Только вот нужна ли на самом деле рынку собранная таким образом статистика — вопрос. На запрос “Ъ”, рассчитывает ли ЦБ получить честные ответы при таком подходе, в Банке России не ответили.