Василий Демченко перешел из «Трактора» в «Металлург»

Вратарь Василий Демченко, выступавший за челябинский «Трактор», перешел в «Металлург». Об этом сообщили в пресс-службе магнитогорского клуба. 25-летний спортсмен подписал с командой контракт, рассчитанный до конца нынешнего сезона.

В этом сезоне КХЛ голкипер провел за «Трактор» 22 матча, из них челябинский клуб победил лишь в семи. В минувшие выходные стало известно, что «черно-белые» поместили Василия Демченко в список отказов, подписав при этом соглашение с вратарем Станиславом Галимовым, представлявшим до этого как раз «Металлург».

7 декабря «Трактор» и «Металлург» сыграют друг с другом в Магнитогорске.