Строитель космодрома Восточный получил 11 лет за растрату 1 млрд рублей

Благовещенский городской суд Приамурья вынес приговор гендиректору ООО «УСИО» Дмитрию Вишневскому, обвиняемому по двум эпизодам растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В 2012 году его строительная компания выполняла работы по созданию системы внешнего электроснабжения космодрома Восточный (первая очередь) по договору с ФГУП «ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России».

По контракту «Дальспецстрой» перечислил на расчетный счет ООО «УСИО» в сумме 1954,9 млн руб., 660,7 млн из которых господин Вишневский «похитил путем растраты в период с февраля 2012 года по май 2014 года». Также в 2012 году ООО «УСИО» заключило договор субподряда с ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России», по которому компания получила 500 млн руб. Из этой суммы Дмитрий Вишневский похитил 318,7 млн. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Амурской области, следствие вело областное УМВД. Подсудимый свою вину не признал, но суд решил, что она подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

В итоге Благовещенский горсуд по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний назначил Дмитрию Вишневскому наказание на срок 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 900 тыс. руб. Также с подсудимого решено взыскать причиненный государству ущерб в полной мере и сохранить наложенный на его имущество в ходе следствия арест.

Ирина Тимофеева, Благовещенск