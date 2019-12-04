Яма для БАДов Мария Котова о том, к чему приводит конкурентная борьба

Ради того, чтобы завоевать покупателя и нарастить продажи, компании готовы на многое, в том числе привлекать власти к борьбе с конкурентами. Но иногда события могут развернуться неожиданным образом, соответствуя известной пословице «не рой яму другому, сам в нее попадешь». Это и произошло с одним из крупнейших участников растущего рынка биологически активных добавок (БАД) — компанией «Эвалар».

Накануне «черной пятницы» Роскомнадзор заблокировал принадлежащую ей онлайн-площадку «Фитомаркет», через которую компания торгует собственными и зарубежными БАДами. До этого Дмитровский райсуд Костромы постановил удалить лишь одну конкретную страницу «Фитомаркета». Речь шла о детском товаре, информация о продаже которого в интернете, по всей видимости, нарушала действующее законодательство. Но, несмотря на то что эта страница с сайта «Фитомаркета» была удалена, Роскомнадзор заблокировал всю онлайн-площадку.

Блокировку собственной площадки в «Эваларе» охарактеризовали как «глобальный репутационный и финансовый удар».

Каждый день простоя «Фитомаркета» в компании оценили в 50 млн руб. убытков. Впрочем, сейчас сайт уже работает. Действия со стороны Роскомнадзора в «Эваларе» связали с отсутствием законодательной базы для торговли БАДами в интернете. Но, по сути, онлайн-продажа биодобавок сейчас запрещена. Именно этот аргумент, в частности, использовался в судах при попытке заблокировать основного конкурента «Фитомаркета» — американский маркетплейс iHerb, о чем неоднократно писал “Ъ”.

Изначально ситуация начиналась так же, как и с «Фитомаркетом». В начале 2019 года Засвияжский райсуд Ульяновска обязал iHerb удалить на своем сайте ряд страниц, где содержится информация о продаже запрещенных в России продуктов. Причем разбирательство в суде инициировал Александр Жестков, исполнительный директор Союза производителей БАД, куда входит «Эвалар». Указанные страницы iHerb удалила, но ее российские конкуренты решили пойти дальше и попытались добиться полной блокировки приложений iHerb в Google Play и App Store на территории РФ. Вначале суд удовлетворил это требование, но при повторном рассмотрении в августе 2019 года оно было отменено.

Сложившаяся ситуация с «Эваларом» говорит о том, что Союзу производителей БАД следует в первую очередь инициировать не блокировку конкурентов российских компаний, а диалог с властями на тему легализации онлайн-продаж добавок.

В противном случае ситуация может выйти боком всем участникам рынка.