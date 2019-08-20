iHerb нашлось место в интернете

В длящемся почти год споре о блокировке приложения в Google Play и App Store американского маркетплейса iHerb, продающего БАДы, возник переломный момент. Районный суд в Ульяновске отклонил требование местной прокуратуры, пытавшейся запретить продажи компанией своей продукции в РФ, так как ее добавки не отвечают техрегламентам ЕАЭС. Инициатором спора был глава отраслевой саморегулирующей организации, куда входят крупные российские производители БАДов. Второе заявление, связанное с блокировкой сайта iHerb, еще рассматривается.

В ходе повторного рассмотрения Засвияжский райсуд Ульяновска отклонил иск местного прокурора, требовавшего заблокировать для пользователей из РФ приложения созданного в США маркетплейса iHerb в Google Play и App Store. Эту информацию “Ъ” обнаружил на сайте суда, но мотивировочная часть пока не обнародована. «Мы удовлетворены, что аргументы, касающиеся мобильного приложения iHerb, были услышаны и приняты судом»,— заявил Роман Зайцев, партнер московского офиса юридической фирмы Dentons (представляет iHerb). Получить комментарий в прокуратуре Засвияжского района не удалось. Обсуждать решение суда отказался и инициатор процесса, исполнительный директор СРО «Союз производителей БАД» (туда входит «Эвалар», «Алтайский кедр», Amway и другие компании) Александр Жестков. «Я не участвовал в судебном процессе»,— пояснил он.

По данным Mediascope на конец 2018 года, аудитория iHerb в РФ составляла 1,7 млн человек в месяц, а приложение маркетплейса, по данным Google Play, скачано более 5 млн раз. Проблемы iHerb начались, когда господин Жестков купил десять БАДов на сайте и после заказанной им же экспертизы заявил, что добавки не соответствуют техрегламентам ЕАЭС. В материалах суда, в частности, фигурируют Now Foods и Solgar, где «содержится гормон животного происхождения, запрещенный в составе БАДов», Tribulus и Tribulus extract, в состав которого «входит запрещенное растение якорцы». Затем как частное лицо он обратился к депутату Госдумы Александру Петрову — члену парламентского комитета по охране здоровья (в аппарате комитета в свое время работал и Александр Жестков). Депутат в сентябре 2018 года направил запрос в Генпрокуратуру, поручившую ульяновским прокурорам провести проверку. В итоге кроме дела о блокировке приложения суд стал рассматривать дело о закрытии сайта iHerb: процесс по этому иску продолжается.

Не дожидаясь решения судов, iHerb сделал недоступными заказы из РФ спорных добавок. По словам источника “Ъ”, истец требовал удалить приложения целиком, хотя спорные БАДы занимают всего 0,03% ассортимента iHerb. С конца 2018 года в различных городах суды также приняли к производству 11 исков от региональных управлений Роспотребнадзора, где фигурирует требование к Роскомнадзору полностью или частично заблокировать сайты или приложения маркетплейса. В июле производство по одному из таких исков было прекращено Советским райсудом Тулы.

Из комментария Александра Петрова для “Ъ” следует, что он не настаивал на блокировке всего сайта или приложения iHerb. «Запрос возник из-за того, что на данном интернет-ресурсе продавались лекарственные препараты, не зарегистрированные в РФ, под видом БАДов»,— отмечает он. «Если произойдет блокировка сайта, а мне кажется это излишне, мы рассмотрим вопрос в Госдуме по уточнению законодательства в этой сфере»,— добавил господин Петров.

Инициатива Александра Жесткова заблокировать iHerb в РФ как частное лицо — оправданная тактика. «Такое обращение зачастую более действенно, чем если бы инициатором была бы СРО»,— говорит заместитель гендиректора НЮС «Амулекс» Юлия Галуева. Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин предполагает, что господин Жестков пытался избежать негативных имиджевых последствий для СРО и ее членов. Районные судьи в Ульяновске не проводили дополнительных экспертиз, на что, возможно, и рассчитывали инициаторы блокировки в РФ интернет-платформ iHerb, добавляет юрист. Но именно это, полагает источник “Ъ”, знакомый с ходом судебного процесса, стало слабым местом в споре вокруг блокировки.

Халиль Аминов, Мария Котова