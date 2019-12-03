Прокуратура обязала поднять зарплату на заводе челябинских бизнесменов в Серове

В Свердловской области после вмешательства прокуратуры проиндексирована заработная плата сотрудникам АО «Серовский завод ферросплавов», который в холдинг «Урало-Сибирская металлургическая компания» челябинских бизнесменов Юрия Антипову и Александру Аристову.

Как сообщает пресс-служба прокуратура региона, в ходе проверки по обращению председателя областной организации Горно-металлургического профсоюза, было установлено, что в 2014-2017 годы зарплата рабочих серовского завода не индексировалась, несмотря на то, что такое условие прописывалось ежегодно в коллективных договорах. Помимо этого, в договорах 2017-2018 годов было дополнительное условие о том, что индексация производится при условии получения прибыли, а также, если она не повлечет ухудшения финансово-экономического положения завода. Несмотря на прибыль рабочие так и не получили повышения.

По результатам проверки, в отношении АО «Серовский завод ферросплавов» было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), предприятие оштрафовано на 30 тыс. руб. Директор завода, получивший представление об устранении нарушений, издал приказ об индексации зарплаты (окладной части) всем работникам предприятия за 2014-2019 годы в размере от 5 до 15%. Общая сумма затрат на повышение составила около 9 млн руб.