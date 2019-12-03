WADA: из-за манипуляции с московской базой невозможно проверить 145 спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что изменения, внесенные в базу данных московской лаборатории, не позволяют проверить на нарушение антидопинговых правил 145 из 298 российских спортсменов, сообщил ТАСС со ссылкой на отчет комитета по соответствию WADA. Согласно документу, манипуляции с данными московской лаборатории прекратились в января 2019 года, то есть, за несколько дней до того, как власти предоставили доступ к ней экспертам WADA.

Комитет по соответствию занимался проверкой базы данных с допинг-пробами российских спортсменов с 2012 по 2014 год. «Предполагается, что изменение данных существенно повлияло на способность исследовать 145 спортсменов (310 проб). Другими словами, негативное воздействие составляет почти 50%»,— говорится в отчете. По словам экспертов, на сегодняшний день каждое из 153 дел спортсменов (268 проб) подлежит полному и тщательному расследованию. В отчете сказано, что во время экспертизы базы российские эксперты удалили некоторую информацию, в числе которой записи о субстанции, обнаруженной в допинг-пробах спортсменов.

«Некоторые из предполагаемых положительных результатов и связанных с ними доказательств были удалены в 2016 или 2017 году… Однако дальнейшие значительные удаления и/или изменения были сделаны в декабре 2018-го и январе 2019 года, до того, как московские данные были предоставлены команде WADA для копирования»,— сказано в отчете. По данным WADA, эти действия были скрыты датировкой компьютерных систем и файлов данных, чтобы «создать впечатление», что данные московской лаборатории находятся в их текущем состоянии с 2015 года.

Кроме того, после проверки первой части базы данных, WADA открыла дела в отношении 41 тяжелоатлета, двух тхэквондистов, одного борца и одного каноиста. Имена 12 спортсменов уже известны, поскольку в Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) в августе уже временно отстранила Руслана Албегова, Дмитрия Лапикова, Чингиза Могушкова, Адама Малигова, Магомеда Абуева, Максима Шейко, Надежду Евстюхину, Юлию Коновалову. Также были отстранены Давид Беджанян, Олег Чен, Егор Климонов и Тим Туриев.

Напомним, экс-глава московской лаборатории Григорий Родченков в 2016 году стал информатором по допинговому скандалу в России — он рассказал, как использовался допинг на Олимпиаде в Сочи. Это привело к тому, что россияне выступали на Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году под нейтральным флагом.

Неделю назад комитет по соответствию WADA рекомендовал разрешить российским спортсменам участвовать в крупных соревнованиях только под нейтральным флагом в течение четырех лет.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «WADA, братцы, WADA».