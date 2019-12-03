В Лос-Анджелесе начинается суд над Илоном Маском

Во вторник федеральный суд Лос-Анджелеса начнет рассмотрение иска британского спасателя Вернона Ансворта, которого Илон Маск дважды в прошлом году назвал педофилом. Суду присяжных предстоит установить, были ли заявления главы Tesla в Twitter безосновательными и небрежными.

Ранее Илон Маск настаивал на том, что участие Ансворта в операции по спасению детской футбольной команды из затопленной пещеры в Таиланде в 2018 году сделало его известной личностью, а значит, тот должен доказать, что господин Маск имел злой умысел, называя дайвера педофилом. Однако на прошлой неделе суд счел доводы предпринимателя безосновательными. Теперь спасатель может добиваться денежной компенсации в споре о защите чести и достоинства, не доказывая наличие злого умысла у господина Маска.

Словесная перепалка между главой Tesla и британским дайвером произошла в июле прошлого года во время спасательной операции в Таиланде. 8 июля господин Маск предложил использовать для спасения юношеской футбольной команды из затопленной пещеры мини-капсулы от Tesla. Через неделю господин Ансворт назвал предложение господина Маска «пиар-трюком» и посоветовал главе Tesla «засунуть свою подводную лодку куда подальше».

Господин Маск ответил на это целой серией возмущенных твитов, в одном из которых заявил: «Мы проведем одну из наших мини подводных лодок по пещере номер пять без проблем. Прости, педофил, ты сам этого попросил». Позднее он удалил этот твит, но через месяц вступил в полемику с другим пользователем Twitter, в котором вновь назвал Ансворта педофилом, отметив, что довольно странно, что дайвер не стал подавать иск против него, несмотря на то, что такая возможность у него была, причем бесплатно. А через несколько дней обвинил Ансворта в том, что тот ездит в Таиланд, чтобы заниматься сексом с детьми. 17 сентября 2018 года Вернон Ансворт подал в суд на Илона Маска.

Кирилл Сарханянц