Минобороны не отстояло право на железнодорожные пути в Ленинском районе Воронежа

Арбитражный суд Воронежской области признал отсутствующим право собственности Минобороны РФ на железнодорожные пути протяженностью 5,57 тыс. м, полностью удовлетворив иск девелопера Антона Евсеева, следует из документов суда. Часть этой ветки, напомним, пересекает выкупленную с торгов в 2017 году Антоном Евсеевым и его партнером Ильей Анохиным территорию бывшего комбината железобетонных изделий (162-й КЖИ) в Ленинском районе Воронежа. На участке с путями бизнесмены планировали реализовать проект комплексной застройки площадью до 150 тыс. кв. м жилья.

Недействующая железнодорожная ветка ведет к военному аэродрому Балтимор и преимущественно предназначена для подвоза керосина. По словам Ильи Анохина, конкретно о планах на застройку участка говорить преждевременно, так как девелоперы ожидают подачи апелляции от Минобороны. Только после утверждения решения начнется освоение территории.

Подробнее о споре — в публикации “Ъ-Черноземье” «Жилье стоит на запасном пути».

Ирина Лобанова