«Черная пятница» вышла на рекорд

«Черная пятница» установила новый рекорд по сборам в России. За три дня распродажи покупатели потратили более 22 млрд руб., что на 5 млрд больше, чем годом ранее, посчитали в Ассоциации компаний интернет-торговли. Почти половина покупок пришлась на одежду, обувь и аксессуары. Спросом традиционно пользовалась бытовая техника, а также скидки на отели и доставку продуктов.

Онлайн-ритейлер Wildberries начал распродажу еще 22 ноября и заработал еще больше, сообщил руководитель пресс-службы магазина Валерий Прокопьев: «Нами было обработано более 10 млн заказов, что является рекордным результатом для этой акции. Всего покупатели заказали товары на сумму в 33 млрд руб. Это в три раза больше по сравнению с 2018 годом. Самыми популярными покупками в “черную пятницу” стали платья, ботинки, пуховики, роботы-пылесосы, смартфоны, телевизоры, беспроводные наушники, туалетная вода и книги».

В этом году магазины предлагали впечатляющие скидки. Например, на «Яндекс.Маркете» цены падали на 70% на определенные товары, а у Wildberries — на 95 %. При этом некоторые пользователи соцсетей жалуются, что столкнулись с обманом. Стоит ли доверять большим скидкам? И как отличить выгодную сделку от попытки заработать на доверчивых клиентах?

Председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов пояснил, на что нужно обращать внимание: «Накануне различных распродаж существенно завышают цены, причем, поскольку люди уже у нас подготовленные, это делается хитро — обычно за неделю-две. Когда в день распродаж происходит скидка от этой завышенной цены, людям кажется, что предложение привлекательное. Еще жалобы на наши российские компании были связаны с нехваткой товара или когда, наверное, ошиблись, слишком занизили цену, а товар был уже оплачен, и потом возникают нежелания поставлять такой товар. Наибольшие скидки были в категориях одежда, парфюмерия, товары для дома — текстиль, что-то для интерьера, все, что действительно подвержено сезонности и смене каких-то модных поколений. Скидки могли доходить до 50-70%. Наименьшие скидки были в категориях техника, электроника. Но даже в этих категориях, поскольку техника тоже имеет свойство устаревать, особенно это касается смартфонов, можно во время распродаж у крупных игроков найти, например, скидки, которые превышают 10-30%.

Все эти распродажи, акции — еще и повод для мошенников в очередной раз заработать на желании наших граждан купить что-то с выгодой.

Особенно если речь идет о покупках в интернете. Покупателю всегда следует проверять, с кем он имеет дело, обращать внимание на то, указаны ли реквизиты юридического лица или индивидуального предпринимателя, и, конечно же, чем привлекательнее скидка и менее известна компания, тем более тщательно нужно подходить к выбору».

Разработчики мобильных приложений предлагают специальные программы, которые отслеживают динамику цен на товары на крупных онлайн-площадках. Так пользователи могут проверить, обманывают их продавцы или нет. Скидки во время «черной пятницы» не отличаются от акций ритейлеров в другие дни, отмечает гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков, но благодаря известности этой распродажи и ее массовости удается привлечь больше покупателей: «Период “черной пятницы” как по ассортименту, так и по скидкам не сильно отличался от цен распродаж в другой период. В прошлом такие распродажи позволяли избавиться от застоялого товара, и освобожденное место использовать под завоз новых коллекций. Потребитель ведет себя весьма бережливо, у ритейла, на самом деле, небольшой запас по марже. А вот те ритейлеры, которые работают по технологии “маркетплейс”, формально не владеют товаром, фактически они заставляют производителя или поставщика предложить более выгодные условия для своих покупателей, и там глубина скидок обычно гораздо больше. Ритейлер абсолютно ничем не рискует и участвует исключительно как посредник».

Самыми активными во время «черной пятницы» оказались покупатели в возрасте до 34 лет. А средний чек на покупки составил чуть более 1 тыс. руб.

Анна Пестерева