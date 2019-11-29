Алексей Богодистов: «У каждого времени года свой турист» Глава Геленджика рассказал о развитии города, уверенно превращающегося во всесезонный курорт.

— Алексей Алексеевич, сколько туристов принял Геленджик в высокий сезон? Какова ожидаемая цифра по итогам года?

— С 1 января 2019 года курорт посетили 3 750 899 человек, из них 3 140 000 побывали у нас в высокий сезон. В настоящее время в Геленджике отдыхают около 60 000 туристов, средняя заполняемость объектов размещения составляет около 85%. Это позволяет предполагать, что по итогам года количество принятых курортом гостей превысит 4 миллиона человек.

— Справляется ли инфраструктура города с таким количеством туристов? Что планируется сделать, чтобы отдых в Геленджике стал еще более комфортным?

— Мы развиваем городскую инфраструктуру. Уже ведется реконструкция 40 водозаборных скважин, создается автоматизированная система мониторинга, учета, управления распределением и реализацией воды, строятся новые и реконструируются старые сети водоснабжения и водоотведения. Все эти работы планируется завершить в ближайшие четыре года, но еще до конца 2021 года будут реконструированы шесть КНС, годом позже планируется завершение строительства новых очистных сооружений. В итоге мы снизим количество аварий и потерь воды, уменьшим нагрузку на всю систему водоотведения и увеличим ее надежность.

— В Геленджике всегда была актуальна задача по увеличению площади пляжных территорий. Как изменилась ситуация за последние год-полтора? Как улучшилась оснащенность пляжей?

— В 2018 году курорт располагал 54 организованными пляжными территориями, в 2019 году их стало уже 59. Общая площадь благоустроенных пляжей увеличилась более чем на 40 000 квадратных метров. К курортному сезону-2019 на центральных пляжах города появились новые теневые навесы и зонты, комфортные зоны отдыха с возможностью зарядки мобильных устройств и бесплатным WI-FI. Были обновлены входные группы и электронные стенды с информацией о температуре воздуха и воды. Пляжи стали доступнее для маломобильных граждан: на пляжных территориях появились удобные дорожки, спуски к морю, а на некоторых еще и специальные современные коляски для купания инвалидов. На муниципальных пляжах дополнительно установили более 80 цифровых камер видеонаблюдения, информация с которых поступает в ситуационный центр «Безопасный город».

— Геленджик раньше считался в первую очередь летним курортом. Однако город давно хотел стать всесезонной здравницей. Удалось ли этого достичь — сколько туристов посещает город в межсезонье?

— Конечно, летом у нас гостей значительно больше, однако у каждого времени года свой турист. В межсезонье в Геленджик приезжают в первую очередь, на санаторно-курортное лечение. Ряд наших здравниц имеют самую современную лечебно-диагностическую базу и работают круглогодично. Лечат заболевания сердечно-сосудистой и нервной систем, верхних дыхательных путей, опорно-двигательного аппарата. Предлагают гостям целый спектр оздоровительных программ: только у многофункционального медицинского центра санатория «Красная Талка» их около десятка, самые популярные — «Будь здоров!», «Легкое дыхание», «Стройный силуэт», «Здоровый позвоночник», «Легкая походка», «Здоровый ребенок».

Очень востребованы бальнео­терапия, процедуры восстановления и реабилитации, а также такое новое направление, как пластическая и реконструктивная хирургия — соответствующие услуги оказывает многопрофильная клиника «Ланцетъ». Кроме того, санаторно–курортные предприятия города предлагают SPA–программы, основанные на инновационных достижениях современной индустрии красоты.

Впервые в Геленджике открыли «бархатный сезон.» Всего за время его проведения курорт посетили более 250 000 туристов

Многие наши предприятия разработали и продают туры «выходного дня», специальные кратковременные программы оздоровления и реабилитации: «Антистресс», «Свободное дыхание», «Здоровый позвоночник», «Бархатный сезон».

Особого упоминания заслуживает деловой туризм. Крупные предприятия санаторно-курортного комплекса Геленджика располагают современными конференц-залами и предлагают услуги по организации и проведению корпоративных мероприятий. Конгрессы, симпозиумы, бизнес-встречи, выставки и совещания — еще один повод посетить курорт в межсезонье.

В общей сложности на так называемый «низкий» сезон в Геленджике приходится примерно четверть турпотока.

— Как в Геленджике развивается событийный туризм? Каков эффект от проведения мероприятий для экономики города и наполнения бюджета?

— Мы очень активно развиваем событийный туризм. Календарь привлекательных для гостей курорта мероприятий размещен в официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, на различных пабликах в интернете и регулярно актуализируется и пополняется. Наши постоянные гости с интересом следят за проводимыми мероприятиями и с удовольствием посещают их вновь и вновь. Это значительно увеличивает как загрузку средств размещения, так и налоговых поступлений от отрасли в целом.

К примеру, этой осенью на курорте состоялись такие яркие события, как Неделя скидок, Фестиваль шансона и профессиональный конкурс шеф-поваров «Золотой половник», собравший 16 именитых участников и завершившийся масштабным гастрофестивалем. В программе «Геленджик-дисконт» участвовали 37 отелей, 4 объекта турпоказа, 45 предприятий общепита, которые снизили цены на свои услуги на 20—60%, что не могло не привлечь гостей: во время проведения дисконтной программы средняя загрузка отелей составляла более 80%. Всего за период бархатного сезона Геленджик посетили более 250 000 туристов, не менее 40 000 человек стали зрителями различных шоу на Центральной площади: за три месяца с начала сентября там прошло 132 мероприятия с участием 2 370 артистов.

— Какой объем средств уже удалось привлечь посредством курортного сбора? На какие именно цели они будут направлены?

— С момента старта эксперимента в июле 2018 года на территории курорта уже собрано более 25 миллионов рублей. На эти средства уже обустроили сквер на пересечении улиц Садовой и Ленина, отремонтировали светомузыкальный фонтан на Лермонтовском бульваре. Также на территории курорта появятся 36 малых архитектурных форм: топиарные фигуры, скульптурные и световые композиции, кроме того, планируется увеличить количество туалетных модулей на набережной курорта.

— Какие ключевые инвестиционные проекты в туристической отрасли были реализованы в Геленджике за последние пару лет? Какие реализуются прямо сейчас или будут реализованы?

— В целях развития транспортной инфраструктуры курорта скоро начнется реконструкция аэропорта Геленджик. В рамках этого инвестиционного проекта стоимостью 3,5 миллиарда рублей запланировано строительство нового аэровокзального комплекса общей площадью 9 000 кв. метров и объектов служебно-технической территории. После реконструкции, проект которой подготовило итальянское архитектурное бюро Fuksas, пропускная способность терминала увеличится со 140 до 300 пассажиров в час.

В стадии завершения находится инвестиционный проект создания в районе Геленджика первого в России круглогодичного гольф-курорта. Проект реализуется на земельном участке площадью около 78 га, его стоимость — 2,3 миллиарда рублей, срок реализации — 4 года. В настоящее время уже завершены работы по строительству академии гольфа и въездной группы, оборудовано 18-луночное поле, ведется строительство конноспортивного центра и объектов инфраструктуры. Гольф-клуб со всем функционалом будет введен в эксплуатацию до конца 2020 года.

В активную фазу вступает инвестиционный проект, соглашение по которому было подписано в феврале 2019 года. Это строительство на территории города-курорта Геленджик культурно-развлекательного центра. Объем инвестиций тут составляет 1125 миллиона рублей, срок реализации проекта 3 года. Уже приобретены права на земельные участки, где будет возводиться КРЦ, подготовлена строительная площадка: снесены здания, которые негативно влияли на архитектурный и эстетический облик курорта на въезде в город.