Новые кассационные суды удовлетворяют жалобы в несколько раз чаще

Новые кассационные суды общей юрисдикции, которые начали работать с 1 октября, в несколько раз чаще удовлетворяют жалобы по гражданским делам. Удовлетворены 16% из них против 5% за первое полугодие 2019 года, сообщил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей России.

«Пока преждевременно делать выводы о работе кассационных судов, но статистика свидетельствует о правильности введения института сплошной кассации»,— сказал господин Лебедев (цитата по ТАСС). По его мнению, в новые суды нужно брать наиболее квалифицированных судей, которые могут выявлять и устранять судебные ошибки.

Всего было подано 28 тыс. жалоб по гражданским делам. Из них рассмотрели 4,7 тыс. Число положительных решений увеличилось и при рассмотрении административных дел — с 3% до 20%. Всего подано 2,5 тыс. жалоб, рассмотрено 653.

Кроме этого господин Лебедев рассказал, что, по данным за девять месяцев 2019 года, суды рассмотрели 602 тыс. уголовных дел. Каждое четвертое было прекращено судьями. В особом порядке рассмотрены дела в отношении 344 тыс. лиц — это 57% общего количества.

Напомним, в рамках реформы судопроизводства были созданы окружные апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции. Это объясняется необходимостью разгрузки судов и улучшением качества их работы.

Подробнее о работе новых судов — в материале “Ъ” «Апелляция и кассация вышли на окружной уровень».