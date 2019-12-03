Счетная палата не нашла достоверных данных о лесах на большей части России

Счетная палата России назвала недостоверной информацию о площади леса на территории 974 млн га. Площадь России составляет более 1,7 млрд га. Для сравнения: площадь Китая — 960 млн га, а США — 950 млн га.

О результатах проверки на коллегии рассказал аудитор, бывший министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. По версии Счетной палаты, децентрализация полномочий привела к снижению эффективности контроля за лесами. «Большинство регионов не достигают показателей исполнения переданных полномочий. Так, в 2016 году из 11 установленных показателей выполнены только шесть, или 54,5%, в 2017 году — семь, или 63,6%, в 2018 году — пять, или 45,5%»,— приводит пресс-служба слова аудитора.

Неактуальность данных по лесам он связал с давностью составления материалов. 85% из них составлены более десяти лет назад. Также нет достоверной информации о заготовке, обороте и экспорте лесоматериалов. По данным Счетной палаты, в среднем за год сумма ущерба от незаконной вырубки составляет 11–12 млрд руб. Почти половина таких рубок зафиксирована в Иркутской области.

Летом 2019 года в Сибири и на Дальнем Востоке произошли крупные лесные пожары. Регионам разрешается не тушить очаги возгораний, если затраты на это превышают возможный прогнозируемый ущерб, а пламя не угрожает населенным пунктам и объектам экономики. По данным “Ъ”, сейчас Минприроды подготовило проект приказа, который может отменить эту практику.

Подробнее о борьбе с лесными пожарами читайте в материале “Ъ” «Пожары лишают границ».