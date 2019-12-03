Мэр Красноярска возглавил палату региональных столиц в России

Мэр Красноярска Сергей Еремин избрался на должность председателя Палаты городов-центров субъектов России. Как сообщила пресс-служба городской администрации, решение принял президиум Общероссийского конгресса муниципальных образований. Ранее руководителем палаты был мэр Хабаровска Александр Соколов.

Господин Еремин полагает, что каждый крупный город страны имеет свою специфику, но по многим направлениям их «объединяют общие задачи». «Работа в палате — это возможность выработки единой позиции по целому ряду вопросов муниципального развития и ее представление на федеральном уровне,— сказал красноярский мэр Сергей Еремин.— Это большая командная работа, цель которой — совершенствование федерального законодательства в части развития крупных городов и улучшение качества жизни горожан».

Общероссийский конгресс муниципальных образований создан в 2006 году для организации сотрудничества муниципалитетов в России, защиты их интересов в диалоге с фе­дераль­ной властью и усиления роли местного самоуправления. Палата городов-центров субъектов появилась спустя десять лет по инициативе мэров и глав городских администраций крупнейших населенных пунктов страны. При конгрессе работают еще пять палат: городских округов, муниципальных районов, городских поселений, сельских поселений и внутригородских муниципальных образований.

Илья Галагуз