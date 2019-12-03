Минэкономики хочет создать единое окно для импортеров и транзитных перевозчиков

Минэкономики предлагает дать доступ импортерам и компаниям, чьи грузы пересекают Россию транзитом, к единой цифровой платформе обмена данными (единое окно), сообщили «Ведомости» со ссылкой на материалы к заседанию. Систему единого окна планировалось создать еще в 2014 году, Минэкономики должно представить согласованный план запуска новой платформы к февралю 2020 года.

Система единого окна позволяет один раз предоставить в одинаковой форме данные и документы, которыми многократно будут пользоваться разные контролеры. По словам представителя Минэкономики, информационные системы разных ведомств разрознены, нет единого формата оформления документов. РЭЦ предлагает решить эту проблему, создав механизм одного окна, который должен быть запущен в ноябре 2020 года, но только для экспортеров. Минэкономики хочет сделать подобную систему и для импортеров.

Пока неизвестно, кто станет оператором создаваемого единого окна. Это будет решено после согласования специальной модели — государственной (оператором станет госорган) или корпоративной (оператором станет государственная или частная компания). По словам представителя Минэкономики, бумажные документы, личное присутствие и предоставление одних и тех же бумаг будет исключено.