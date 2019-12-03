Пилот стал единственным обвиняемым в деле о катастрофе SSJ 100

Следственный комитет России (СКР) назвал единственным виновником катастрофы SSJ 100 при посадке в Шереметьево пилота Дениса Евдокимова, сообщил источник “Ъ”. Он свою вину не признает. На днях пилот вместе со своим адвокатом Натальей Митусовой были вызваны в СКР, где их ознакомили с постановлением об окончании основных следственных действий.

Господина Евдокимова обвиняют по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц). Потерпевшими признано 77 человек, в числе которых — второй пилот Максим Кузнецов. Погиб 41 человек.

По версии следствия, в самолет попала молния, что привело к проблемам со связью. Получив разрешение на возвращение в аэропорт, пилот посадил самолет с превышением вертикальной и горизонтальной скоростей и с большим углом атаки. Денис Евдокимов утверждает, что самолет при посадке «швыряло из стороны в сторону».

Подробнее о завершении расследования и о позиции сторон читайте в материале “Ъ” «В крушении обвинили только пилота».