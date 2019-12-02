Лионелю Месси вернут «Золотой мяч»

Сегодня в Париже пройдет церемония награждения лучшего футболиста 2019 года по версии журнала France Football. По данным авторитетных источников, почетный приз в рекордный шестой раз получит полузащитник «Барселоны» аргентинец Лионель Месси.

Информацию возвращении Лионелю Месси «Золотого мяча» опубликовали сегодня многие издания, в том числе и такие авторитетные, как испанские Marca и Mundo Deportivo. Главным конкурентом 32-летнего форварда «Барселоны» считались защитник Виргил ван Дейк, который в составе «Ливерпуля» выиграл Лигу чемпионов, и нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Если информация подтвердится, то Месси станет абсолютным рекордсменом «Золотого мяча», получив его уже в шестой раз (2009–2012, 2015, 2019).

На счету Криштиану Роналду — пять призов (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). При этом начиная с 2008 года на протяжении десяти лет «Золотой мяч» получали только эти два футболиста, и лишь в прошлом году он достался хорвату Луке Модричу, выигравшему с «Реалом» Лигу чемпионов и получившему серебро чемпионата мира в составе сборной Хорватии.

На счету Лионеля Месси в этом году не было столь же ярких достижений. Тем не менее в составе «Барселоны» он выиграл золото чемпионата Испании, забив 36 голов и став лучшим бомбардиром не только этого турнира, но и всех европейских чемпионатов.

Правда, в Лиге чемпионов «Барселона» в полуфинале по сумме двух матчей (3:0, 0:4) уступила «Ливерпулю». Но и там Месси стал лучшим бомбардиром, забив 12 голов. Что касается Кубка Америки, то там сборная Аргентины в полуфинале уступила бразильцам, а Месси после победы над Чили в матче за третье место отказался выходить на церемонию награждения в знак протеста против судейства на турнире. Кроме того, он обвинил Южноамериканскую конфедерацию футбола в коррупции, за что был отстранен от выступления за сборную на три месяца.

Арнольд Кабанов