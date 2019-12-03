Ричард Брэнсон отказался от продажи доли в Virgin Atlantic

Американский миллиардер Ричард Брэнсон решил не продавать часть своей доли в Virgin Atlantic Airways Ltd. Он опубликовал письмо к сотрудникам компании в личном блоге, в котором подробно рассказал о своих планах. Господин Брэнсон отказался от своего плана по продаже доли в компании Air France-KLM Group. Он продолжит владеть 51% акций компании.

В 2017 году Air France согласилась приобрести акции миллиардера за 220 млн фунтов ($284 млн) в рамках трехстороннего предприятия с Delta Air Lines Inc., у которой уже есть 49% в Virgin Atlantic. По данным Bloomberg, окончательное решение должно было быть достигнуто в ближайшие несколько недель. В Air France отказались от комментариев. Как отмечает агентство, миллиардер выбрал сохранение и расширение своего контроля в основанной им компании.