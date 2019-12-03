Белгородчина не приняла лекарство

Инициаторы создания фармацевтического завода за 10 млрд руб. в Белгородской области не смогли приступить к строительству предприятия, которое планировалось открыть к 2020 году. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили представители региональных властей. В компании объясняют это земельным конфликтом с облправительством. К занимающемуся проектом ОАО «Управляющая компания "Белфарма"» в начале осени был подан очередной банкротный иск. Проект фармзавода, впрочем, остается актуальным для рынка, считают эксперты.

Компания планировала построить фармацевтический завод в примыкающем к Белгороду Яковлевском городском округе к 2020 году, но не приступила к его возведению, сообщил “Ъ-Черноземье” руководитель регионального департамента экономразвития, вице-губернатор Олег Абрамов. «Завод остался на уровне идеи. Его подробный проект даже не был представлен в правительство области, хотя мы, конечно, всегда готовы поддержать крупных инвесторов»,— сказал господин Абрамов. Строительство завода не ведется, подтвердил “Ъ-Черноземье” спикер совета депутатов Яковлевского городского округа, экс-глава муниципалитета Иван Бойченко.

ОАО «Управляющая компания “Белфарма”» По данным «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Управляющая компания “Белфарма”» зарегистрировано в Белгороде в 2013 году для производства лекарственных препаратов и медицинских материалов. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Гендиректором выступает владелец 26% акций Сергей Гончар, такой же долей владеет Александр Манжосенко, еще по 16,5% акций у Михаила Бережного и Александра Рутковского, 15% владеет Сергей Годуев. В 2018 году УК «Белфарма» получила 148 тыс. руб. чистой прибыли (795 тыс. руб. убытков годом ранее). И в 2018, и в 2017 годах она указывала в отчете нулевую выручку.

О планах ОАО «Управляющая компания "Белфарма"» построить производство фармацевтических субстанций и готовых лекарств стало известно в начале 2015 года. Предполагаемая проектная мощность фармзавода оценивалась в 680 млн условных единиц готовых лекарств в таблетках, капсулах, ампулах и гелях, 50 т субстанций ежегодно.

Первой продукцией предприятия должны были стать дженерики — более дешевые аналоги популярных лекарств. Позже в портфеле ожидали и оригинальные препараты собственной разработки, рассказывали представители инвестора. Общая стоимость проекта вместе с созданием энергетического центра для фармзавода оценивалась в 10 млрд руб. Компания заявляла, что договорилась о финансировании с немецким Commerzbank.

Гендиректор УК «Белфарма» Сергей Гончар рассказал “Ъ-Черноземье”, что компания заморозила инвестпроект в Белгородской области из-за земельного конфликта с облправительством.

Отношение региональных властей к нашему проекту могу описать как безразличное. Но только до того момента, как мы, вложив около 100 млн руб. собственных средств, перевели арендованные под Белгородом 42 га сельхозземель в статус земель промышленности и провели к ним коммуникации.

Теперь только кадастровая стоимость 1 га достигает 3 млн руб., не говоря о рыночной. После этого у нас создалось впечатление, что власти сознательно стремятся обанкротить компанию, чтобы забрать у нее ликвидную землю,— сказал господин Гончар.— Им это пока не удается, в суде мы боремся. Но реализовывать инвестпроект в таких условиях невозможно».

В середине октября арбитражный суд Белгородской области принял иск о банкротстве УК «Белфарма». Заявление подала проектная организация ООО «Белгеоцентр» из-за долга в 5,96 млн руб. К иску также присоединился ГУП «Белгородоблпроект» с 1,17 млн руб. требований.

Следующее заседание по делу запланировано на 20 января 2020 года. В 2016 году компания уже оказывалась под угрозой банкротства из-за долга в 15 млн руб. перед одним из подрядчиков. Но тогда инвесторы в итоге избежали банкротства — арбитраж не стал удовлетворять иск.

Сергей Гончар сообщил, что инвесторы сосредоточились на реализации проекта в столице Чечни, где белгородская компания с 2015 года участвует в проекте биофармацевтического кластера за 16 млрд руб. В занимающемся проектом АО «Управляющая компания "Белфарма Грозный"» 26% принадлежит фонду имени Ахмата Кадырова, который возглавляет его вдова, мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырова. В начале 2018 года Рамзан Кадыров сообщил, что в Грозном началось строительство кластера. Впрочем, и у этого проекта возникают сложности.

В начале ноября мэрия Грозного обратилась в региональный арбитраж с иском к УК «Белфарма Грозный» о взыскании 5,36 млн руб. задолженности по аренде земли. Иск принят к производству, но по существу пока не рассмотрен.

Гендиректор компании «Евроэксперт» Екатерина Синогейкина отмечает, что российский фармрынок находится в стадии стагнации, но проект «Белфармы» остается для него «относительно актуальным». «Компания делала разумный выбор в пользу дженериков, за счет их выигрышной цены она могла бы выйти на более массовый сегмент, получать прибыль и формировать собственный портфель оригинальных препаратов. У проекта выгодное географическое расположение. Но сейчас, вероятно, его будущее будет зависеть от менеджмента, поскольку для успешной реализации ситуации с многочисленными банкротными исками должны быть полностью исключены»,— сказала госпожа Синогейкина.

Аналитик «Алора» Алексей Антонов заметил, что у компании «был более чем достаточный срок, чтобы уладить проблемы с участком и подрядчиками, закончить строительство завода»: «Аналогичные предприятия строятся в Подмосковье за один-два года». «Проект остается актуальным, но вероятность его реализации низкая. Фармацевтика — очень динамичная отрасль, за прошедшие со старта проекта годы многое изменилось»,— заключил господин Антонов.

Сергей Калашников