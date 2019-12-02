Посол России обратился к правозащитникам по делу осужденного в США Селезнева

Российский посол в США Анатолий Антонов написал письмо в несколько международных правозащитных организаций, в том числе в Amnesty International USA и Human Right Watch. Он попросил помочь с оглаской дела россиянина Романа Селезнева, которого осудили в США на 27 лет за кибермошенничество. Обращения датированы 30 ноября.

«Ваши организации хорошо известны своей почетной миссией защиты и охраны прав человека. Я хочу обратить ваше внимание на вышеупомянутое дело»,— говорится в письме господина Антонова, цитаты из которого приводит «РИА Новости».

Посол также заявил, что из-за специального режима в тюрьме у Романа Селезнева нет возможности «нормально принимать пищу и отдыхать», кроме того, ему нужно медицинское наблюдение из-за гепатита и эпилепсии.

«Я был бы благодарен, если с вашей помощью удалось придать этот вопрос гласности. Каждый заключенный имеет право на человеческое отношение и содержание независимо от срока и его национальности»,— отметил Анатолий Антонов.

В апреле 2017 года суд Сиэтла признал Романа Селезнева, сына депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева, виновным в том, что он был лидером группировки хакеров, похитившей $1,2 млрд. В сентябре Минюст США сообщил, что россиянин также признался в преступлениях в Неваде и Джорджии — в участии в сговоре с целью хакерской атаки на компанию RBS Worldpay в 2008 году. Тогда хакеры похитили более $9 млн из 2,1 тыс. банкоматов.

Как рассказывали в посольстве РФ, в тюрьме Роману Селезневу отказывают в проведении комплексного медицинского обследования, несмотря на имеющиеся у него проблемы со здоровьем. В апреле федеральный суд в Сан-Франциско отклонил апелляцию россиянина.

Подробнее о деле россиянина — в материале “Ъ” «Романа Селезнева рассчитали по таблице».